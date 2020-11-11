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Куда открыла S7 Airlines чартеры с 13 ноября 2020 года

11:15 11.11.2020 Фото: Википедия
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Началась продажа билетов компанией S7 Airlines на международные чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию.

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К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений

В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines еженедельно планирует выполнять чартерные рейсы из Москвы в города Франции (Париж и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Ближайшие чартерные рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:

  • 13 ноября (пятница) — Москва — Аликанте — Москва;
  • 14 ноября (суббота) — Москва — Верона — Москва;
  • 14 ноября (суббота) — Москва — Ницца — Москва;
  • 15 ноября (воскресенье) — Москва — Париж — Москва;
  • 15 ноября (воскресенье) — Москва — Барселона — Москва.

Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.

Кроме того, международная чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы в Молдову (Кишинев), а также из Владивостока в Корею (Сеул) и Японию (Токио, аэропорт Ханеда).

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