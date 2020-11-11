Загрызла насмерть 8-летнего мальчик стая бездомных собак

Стая агрессивных собак, не имеющих хозяев, в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчаткого, напала на 8-летнего мальчика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю предъявлено обвинение заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных.

В результате халатного бездействия и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей обвиняемой, в период с 3 по 4 ноября 2020 года стая агрессивных собак, не имеющих хозяев, в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчаткого, напала на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенку причинены телесные повреждения в виде множественных рвано-укушенных ран области головы, туловища, верхних и нижних конечностей, что по неосторожности повлекло смерть последнего от кровопотери на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kamchatka.sledcom.ru