11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Загрызла насмерть 8-летнего мальчик стая бездомных собак

12:45 11.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Расследование уголовного дела продолжается.

% name% title
Стая агрессивных собак, не имеющих хозяев, в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчаткого, напала на 8-летнего мальчика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю предъявлено обвинение заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных.

В результате халатного бездействия и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей обвиняемой, в период с 3 по 4 ноября 2020 года стая агрессивных собак, не имеющих хозяев, в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчаткого, напала на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенку причинены телесные повреждения в виде множественных рвано-укушенных ран области головы, туловища, верхних и нижних конечностей, что по неосторожности повлекло смерть последнего от кровопотери на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kamchatka.sledcom.ru

загрызли насмерть собаки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что делать с бездомными собаками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько каждому медику в ЦГБ Бердска положено медицинских перчаток? Средств защиты не хватает
13:33 11-11-2020
Сколько каждому медику в ЦГБ Бердска положено медицинских перчаток? Средств защиты не хватает
БердскСмерть ведущего "ДНК" Александра Колтового. Кем была погибшая в авиакатастрофе спутница журналиста
13:31 11-11-2020
Смерть ведущего
Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?
13:30 11-11-2020
Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?
В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами
13:20 11-11-2020
В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами
БердскДолжен месяц питаться на 4375 рублей житель Бердска и региона
13:15 11-11-2020
Должен месяц питаться на 4375 рублей житель Бердска и региона
Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у Германии
13:00 11-11-2020
Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у Германии
Как отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы Мария Орзул, узнайте
13:00 11-11-2020
Как отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы Мария Орзул, узнайте
БердскПриказ: отправили на дистанционку часть классов в школах Бердска с 16 ноября 2020. Кто и на какое время сядет дома
12:58 11-11-2020
Приказ: отправили на дистанционку часть классов в школах Бердска с 16 ноября 2020. Кто и на какое время сядет дома
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:52 11-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
12:50 11-11-2020
Подпишитесь на рассылку