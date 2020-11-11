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Апокалипсис рядом: предупредила об угрозе третьей мировой войны разведка в Чехии

12:30 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями.

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Чешская военная разведка прогнозирует угрозу Третьей мировой войны

Особую опасность, как следует из отчета разведки, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями.
Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год прогнозирует, как сообщил во вторник вечером сайт газеты "Лидове новины", возможность Третьей мировой войны.

"Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки, - отмечается в документе. - Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению".

Особую опасность, как следует из отчета разведки, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые.

Третью мировую войну может также спровоцировать продолжающийся рост напряженности между супердержавами - США, РФ и КНР, что крайне негативно отражается на других государствах. Серьезные противоречия в последнее время происходят и между странами, считающими себя союзниками в деле обеспечения безопасности. На этом фоне слабеет институт международного права.

"Ощущался [в 2019 году] недостаток стандартного диалога [на международном поле], усиливалась конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий. Ставились под сомнения роль международных институтов, военных блоков, [действующих] соглашений о разоружении и сам существующий мировой порядок", - подчеркивается в документе.

Источник: ТАСС

военная разведка третья мировая война чехия
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