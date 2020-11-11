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Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у Германии

13:00 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.

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Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.

"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.

В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник.
"Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.
Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.

вакцина президент украина Ангела Меркель Владимир Зеленский
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