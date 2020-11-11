Реформирует Шенгенскую зону после терактов Макрон

Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности.

Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу.

"Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам прошедшей видеоконференции.

В числе прочих мер Макрон подчеркнул необходимость усилить контроль внешних границ Евросоюза.

Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.

Источник: РИА Новости