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"Хотят больше узнать" о договоренностях по Карабаху США

15:30 11.11.2020
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9 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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В Госдепе заявили, что США будут рады прекращению огня в Нагорном Карабахе

Представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон "самым решительным образом осуждает эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта".
Американская администрация будет рада видеть прекращение боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республики, но пока не комментирует новые договоренности на этот счет, достигнутые в результате активных дипломатических усилий России. Об этом заявила во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Хотя мы будем рады видеть прекращение насилия, мы еще не можем комментировать конкретные детали [нынешнего режима] прекращения огня или следующие шаги. Любые вопросы о том, как стороны воспринимают новые договоренности, следует задавать им [самим]", - сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы приняли к сведению выработанное при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий, - отметила дипломат. - И мы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах применения этой новой договоренности по мере того, как она принимает [окончательную] форму".

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, Вашингтон "самым решительным образом осуждает эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта", сожалеет о гибели людей в этом районе.

9 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Источник: ТАСС

военный конфликт Нагорный Карабах сша
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