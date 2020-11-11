Как долго коронавирус живет в комарах, стало известно

В большинстве своем вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем.

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живет в комарах

Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток, большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций, заявила РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

"В 2020 году проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов", - сказала Карань.

Она уточнила, что в большинстве своем вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Источник: РИА Новости