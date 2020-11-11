Вышла в финал конкурса "Мисс офис-2020" Анна Локтионова из Новосибирска

Девушка борется за 2 миллиона рублей, корону и другие призы

HR-менеджер из Новосибирска Анна Локтионова прошла в финал 11-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020». В анкете девушки сказано, что она главный специалист по подбору персонала в ПАО «Финансовая корпорация Открытие». За это время она трудоустроила более 600 человек.

Сибирячка выступает под номером 15.

Известно, что сибирячка много лет занимается танцами, а также является участницей различных конкурсов красоты.

Среди достижений Анны— титулы «Мисс СГУПС» и «Модель 2018 года».

Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве. Оценить всех участниц можно на сайте конкурса.