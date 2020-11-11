11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вышла в финал конкурса "Мисс офис-2020" Анна Локтионова из Новосибирска

14:15 11.11.2020 Фото: © instagram.com/anyiloktionova
0

Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве.

% name% title
Девушка борется за 2 миллиона рублей, корону и другие призы

HR-менеджер из Новосибирска Анна Локтионова прошла в финал 11-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020». В анкете девушки сказано, что она главный специалист по подбору персонала в ПАО «Финансовая корпорация Открытие». За это время она трудоустроила более 600 человек.

Сибирячка выступает под номером 15.

Известно, что сибирячка много лет занимается танцами, а также является участницей различных конкурсов красоты.

Среди достижений Анны— титулы «Мисс СГУПС» и «Модель 2018 года».

Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве. Оценить всех участниц можно на сайте конкурса.

кадровик конкурс красоты офис Анна Локтионова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для "серьезного разговора" похитили депутата Александра Анистратова
15:02 11-11-2020
Для
Нарушила ПДД почти 150 раз за 3 месяца на Lamborghini Ивлеева
15:00 11-11-2020
Нарушила ПДД почти 150 раз за 3 месяца на Lamborghini Ивлеева
БердскВстретятся депутаты 12 ноября 2020 в мэрии Бердска. Что обсудят?
14:53 11-11-2020
Встретятся депутаты 12 ноября 2020 в мэрии Бердска. Что обсудят?
Водителям придется заменить аптечку: новые требования к составу
14:52 11-11-2020
Водителям придется заменить аптечку: новые требования к составу
БердскИз-за ковид-нарушений: оштрафовали магазин на 25 тыс. рублей в Бердске
14:45 11-11-2020
Из-за ковид-нарушений: оштрафовали магазин на 25 тыс. рублей в Бердске
Сильнейшая магнитная буря грядет в ноябре 2020: даты бури, как пережить и почему на солнце 29 вспышек было за 10 дней
14:43 11-11-2020
Сильнейшая магнитная буря грядет в ноябре 2020: даты бури, как пережить и почему на солнце 29 вспышек было за 10 дней
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:43 11-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Как долго коронавирус живет в комарах, стало известно
14:30 11-11-2020
Как долго коронавирус живет в комарах, стало известно
Какие домашние задания задают детям в школах разных странах?
14:20 11-11-2020
Какие домашние задания задают детям в школах разных странах?
Вышла в финал конкурса "Мисс офис-2020" Анна Локтионова из Новосибирска
14:15 11-11-2020
Вышла в финал конкурса