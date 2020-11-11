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Не смог спустя 3 месяца ответить об умерших от COVID-19 на июль 2020 министр Хальзов

12:21 11.11.2020, Марина Волкова Фото: Правительство НСО
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Ответ на запрос "Курьер. Среда. Бердск" должен был поступить в редакцию до 6 ноября 2020. Но его нет. Редакция перечислила все больницы области и задала по каждой из них три вопроса: сколько пациентов в ней умерли от COVID-19, сколько госпитализировано с COVID-19 и у скольких подозрение на коронавирус в этой больнице.

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Министр Хальзов тянет с ответом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у ГерманииНе смог спустя 3 месяца ответить об умерших от COVID-19 на июль 2020 министр ХальзовЕщё 447 новостей

Не ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" до 6 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Напомним, начиная с 7 июля редакция "Курьер. Среда. Бердск" тщетно пытается получить информацию о количестве умерших в каждом из районов Новосибирской области от коронавируса, желательно - с половозрастной статистикой, чтобы предоставить своим читателям полную картину пандемии. 7 июля редакция направила запрос в Минздрав с разбивкой по району. Из-за большого количества вопросов (их было около 20 - по каждому району Новосибирской области) и необходимостью аналитической информации, министр попросил отсрочку на месяц.

6 августа из министерства здравоохранения Новосибирской области пришел ответ: министр сообщил, что учет по районам в Минздраве не ведется из-за своеобразной системы маршрутизации. Статистику по полу и возрасту умерших министр предложил считать вручную по данным оперштаба.

Казалось бы, неужели на такой ответ министру понадобился месяц? Редакция "Курьер. Среда. Бердск" не опустила руки в стремлении узнать подобную разбивку по регионам и направила министру следующий запрос, в котором было 195 вопросов. В нем редакция перечислила все больницы области и задала по каждой из них три вопроса: сколько пациентов в ней умерли от COVID-19, сколько госпитализировано с COVID-19 и у скольких подозрение на коронавирус в этой больнице. Этот запрос редакция направила министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову 6 августа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии с законом о СМИ. Дата предоставления информации - 6 ноября 2020 года, - сообщил министр Хальзов 10 августа с опозданием.

Однако на сегодняшний день, 11 ноября, ответ на запрос та и не поступил. Не удалось редакции и дозвониться до минздрава региона, а также до пресс-службы ведомства. Запрос будет направлен повторно.

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