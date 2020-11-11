Приказ: отправили на дистанционку часть классов в школах Бердска с 16 ноября 2020. Кто и на какое время сядет дома

Часть классов в бердских школах после осенних каникул продолжит учиться в очном формате - ученики будут ходить на уроки. Так распорядилось городское управление образования следом за региональным минобром.

В холле школы №1 Бердска установлен обеззараживатель воздуха

Родителям учеников школы №1 Бердска 11 ноября разослали приказ директора учебного заведения Марины Комаровой, в котором обозначена организация образовательного процесса после осенних каникул. С учетом того, что сохраняется «режим повышенной готовности» из-за второй волны коронавируса.

Директор первой школы ссылается на приказ бердского управления образования от 10 ноября 2020 года, основанный на протоколе от 5 ноября по итогам совещания с руководителями школ и родительской общественности Новосибирской области и распоряжении регионального минобра.

- Приказываю приступить с 16 ноября 2020 года к обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с графиком учебного процесса и учебными планами в 1-5 и 11 классах в штатом режиме, - сказано в приказе Марины Комаровой.

Другими словами, ученики этих классов будут ходить на уроки в школу привычном формате. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе поручено организовать обучение в 6-10 классах в дистанционном режиме с использованием соответствующих технологий.

Заведующий хозяйством школы №1 обязан обеспечить соблюдение всех саниитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в учебном заведении.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», утвержден единый учебный график для всех школ Новосибирской области. Самостоятельно учебные заведения не имеют права менять организацию учебного процесса. Такой приказ поступил из регионального министерства образования в Бердск во вторник. И сразу же городское управление продублировало его для бердских школ — закрепив единообразие такого учебного процесса для всех образовательных организаций города без исключения.

Новый график учебы — начальная школа и 11 классы учатся очно, 6-10-е сидят дома на дистанционке - пока запланирован на всю вторую четверть, до Нового года. Как будут учиться школьники после новогодних каникул, зависит от эпидемиологической ситуации, от масштабов распространения коронавируса.

Но, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Москве, например, мэр Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры, в том числе касающиеся школьников, с 13 ноября 2020-го до 15 января 2021 года. Поэтому, возможно, что и Новосибирская область продлит дистанционное обучение для части учеников и в третьей четверти.

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