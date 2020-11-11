Новые жертвы ковида: 3 пациента скончались за сутки на 11 ноября в Новосибирской области

Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека.

Всего в Новосибирской области сделано 791 343 теста на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 11 ноября в регионе выявлено 19 277 случаев COVID-19 (+185 за сутки), в том числе у 1 252 детей. 15 791 пациент выписан с выздоровлением (+176 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 67 лет и 71 год, женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека.

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Госпитализированы 53 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 929.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 735 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 791 343 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 182 жителя региона, 58 522 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 921 обращение, госпитализированы 25 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу