11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Новые жертвы ковида: 3 пациента скончались за сутки на 11 ноября в Новосибирской области

12:35 11.11.2020 Фото: pixabay.com
1

Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека.

% name% title
Всего в Новосибирской области сделано 791 343 теста на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 11 ноября в регионе выявлено 19 277 случаев COVID-19 (+185 за сутки), в том числе у 1 252 детей. 15 791 пациент выписан с выздоровлением (+176 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 67 лет и 71 год, женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека.

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Госпитализированы 53 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 929.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 735 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 791 343 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 182 жителя региона, 58 522 человека сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 921 обращение, госпитализированы 25 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда это закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новолуние 15 ноября 2020: мощные ритуалы для исполнения заветных желаний
13:40 11-11-2020
Новолуние 15 ноября 2020: мощные ритуалы для исполнения заветных желаний
БердскСколько каждому медику в ЦГБ Бердска положено медицинских перчаток? Средств защиты не хватает
13:33 11-11-2020
Сколько каждому медику в ЦГБ Бердска положено медицинских перчаток? Средств защиты не хватает
БердскСмерть ведущего "ДНК" Александра Колтового. Кем была погибшая в авиакатастрофе спутница журналиста
13:31 11-11-2020
Смерть ведущего
Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?
13:30 11-11-2020
Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?
В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами
13:20 11-11-2020
В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами
БердскДолжен месяц питаться на 4375 рублей житель Бердска и региона
13:15 11-11-2020
Должен месяц питаться на 4375 рублей житель Бердска и региона
Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у Германии
13:00 11-11-2020
Попросил вакцину от коронавируса Зеленский у Германии
Как отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы Мария Орзул, узнайте
13:00 11-11-2020
Как отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы Мария Орзул, узнайте
БердскПриказ: отправили на дистанционку часть классов в школах Бердска с 16 ноября 2020. Кто и на какое время сядет дома
12:58 11-11-2020
Приказ: отправили на дистанционку часть классов в школах Бердска с 16 ноября 2020. Кто и на какое время сядет дома
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:52 11-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу