Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?

Кровопролитный 44-дневный конфликт был остановлен в ночь на 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверил, что подписал соглашение после того, как на этом настояли армянские военные

По этому соглашению армянская сторона теряет значительные территории Нагорного Карабаха и все оккупированные районы вокруг него.

Что все это значит для каждой из сторон конфликта?

Что написано в соглашениях? Кто гарантирует соблюдение мира?

Утром 10 ноября трехстороннее соглашение между сторонами конфликта и Россией было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту соглашения, контроль над соблюдением мира в регионе берут на себя российские военные. Для этого в Карабах в понедельник направились первые миротворцы. Всего планируется разместить 1960 миротворцев, 90 БТР и 370 единиц автомобильной и спецтехники.

После объявленного перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе развернутся еще и турецкие миротворцы, но в официальном соглашении об этом ничего не говорилось.

Впрочем, Турция может помочь Азербайджану создать центр мониторинга условий прекращения огня, уточнил Песков. Но центр будет располагаться на территории собственно Азербайджана, вне Карабаха.

Почему только сейчас стороны согласились на миротворцев? Есть ли риск новой войны?

И армянская сторона, и лидеры Нагорного Карабаха говорят, что силы Азербайджана получили значительный перевес сил после того, как был взят город Шуша. О его взятии Алиев заявил 8 ноября.

Это стратегически важный пункт для региона: он находится на скале, с которой Степанакерт, столица непризнанной НКР, простреливается практически из всех видов орудий.

Если бы боевые действия продолжились, Азербайджан в течение нескольких дней захватил бы всю непризнанную республику, уверял президент НКР Араик Арутюнян. Бои проходили уже на подступах к Степанакерту.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверил, что подписал соглашение после того, как на этом настояли армянские военные. Он заявил, что в Армении были проблемы с мобилизацией для продолжения войны.

"Я принял такое решение, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться", - сказал Пашинян.

Теперь прочность мира в регионе гарантируют миротворцы, атака на которых чревата прямым столкновением с Россией.

"Азербайджанцы отчетливо чувствуют воодушевление своими успехами на поле боя, - заявил Би-би-си Джеймс Уорлик, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США. - Мы надеемся, что мир сохранится, но внутри Азербайджана будут настаивать на том, что нужно захватить весь Нагорный Карабах. Миротворцы необходимы для предотвращения дальнейших боевых действий и возможного возмездия".

Ввод российских миротворцев - это лучший исход, считает гражданский активист Бахруз Самедов, аспирант Карлова университета в Праге: "Несмотря на постколониальный дух российского присутствия, оно означает мир и безопасность для региона. Мы все стали свидетелями того, как во время войны международные игроки ничего не сделали, чтобы добиться мира".

"Попытки России также в начале провалились. Но Россия действовала решительно, пытаясь остановить войну и удовлетворить интересы Азербайджана. В данной ситуации российская миротворческая миссия сыграет уравновешивающую роль и абсолютно необходима для реального прекращения огня", - полагает Самедов.

По его мнению, только присутствие России уравновесит растущее влияние Турции.

Почему в соглашении нет вопроса о статусе Карабаха? Что о мире говорят с обеих сторон?

В соглашении ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Имеется ввиду территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР, которая была населена преимущественно армянами. До нынешней войны большую часть ее занимала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о статусе Карабаха ответил, что остаются в силе все предыдущие правовые акты, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН. В них декларируется приверженность территориальной целостности Азербайджана и содержится требование о выводе армянских сил из занятых ими районов вокруг НКАО.

В краткосрочной перспективе Нагорный Карабах, видимо, останется под контролем армянских сил - кроме частей, занятых азербайджанской армией, говорит Би-би-си Джошуа Кучера, редактор американского издания Eurasianet.

Но в договоре ничего не говорится о долгосрочном решении. И в ситуации неопределенности гарантом мира в регионе будут миротворцы.

Нынешняя ситуация - не окончательный мир, пояснил Би-би-си эксперт по Южному Кавказу Ганс Гутброд. По его мнению, много надо сделать для стабилизации обстановки в регионе и открытия границ. Для этого ключевые игроки Турция и Азербайджан должны проявить гибкость в момент победы, считает он.



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"Для меня огромное облегчение, что боевые действия закончились и удалось предотвратить ненужные смерти", - признается азербайджанская журналистка Арзу Гейбулла. По ее мнению, миротворцы могут остановить боевые действия, но для прочного мира нужна поддержка нейтральных стран, таких, как Германия.

Гейбулла уверена, что без диалога конфликт не решить.

"Наши лидеры не подготовили народы к миру, - соглашается армянская журналистка Лара Сетракян. - Мы слишком долго воевали, нам нужно разорвать порочный круг, а не остановить его".

Она согласна и с тем, что международное сообщество должно поддержать примирение двух народов: "Пока мы не найдем путь к конкретным решениям, боевые действия будут разгораться снова, когда внешние силы будут терять интерес".

Чего добился Азербайджан? Чем для Баку важна Нахичевань?