Сколько каждому медику в ЦГБ Бердска положено медицинских перчаток? Средств защиты не хватает

В пандемию коронавируса расход одноразовых печаток в бердской горбольнице существенно вырос. Главврач заранее позаботилась об их покупке на 2021 год. Деньги немалые.

Горбольница Бердска закупает медицинские перчатки сразу на год

Бердская ЦГБ покупает смотровые латексные перчатки на 2021 год. За 11 500 пар горбольница была готова заплатить 529 000 рублей. Накануне состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика, в ходе которого стоимость контракта упала почти вдвое.

На торги поступило 7 заявок от потенциальных поставщиков медицинских перчаток. Они понизили цену на сумму от 316 250 до 277 600 рублей. Пока победитель аукциона не объявлен. Но предпочтение отдают тому подрядчику, кто предложил наименьшею цену.

Итак, согласно аукционной документации, перчатки процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные должны поступить по адресу расположения администрации ЦГБ Бердска (ул. Ушакова, 7) с 1 января по 20 декабря 2021 года. Перчаток размера М бердским медикам требуется 5500 пар, размера L — 6000 пар.

Таким образом, предполагается, что каждый день с учетом выходных и праздников (которых в больнице не бывает) бердским медикам полагается примерно 32 пары перчаток, соответствующих ГОСТ Р 52239-2004. Вероятно, это на все отделения ЦГБ. Оплачивает закупку процедурных перчаток горбольница Бердска за счет собственных средств, сказано в документах аукциона.

Расход медицинских перчаток в разгар пандемии коронавируса, как и других средств индивидуальной защиты, существенно вырос. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при экипировке ковидных бригад скорой помощи каждый медик должен надевать сразу две пары перчаток. А также одноразовый защитный костюм, респиратор и экран.

Но во вторую волну коронавируса в «скорой» Бердской ЦГБ ощутили острую нехватку как защитных средств, так и лекарств, рассказывали «Курьер. Среда. Бердск» медики.

- Если вечером что-то закончилось, начинаем просить в приемниках (приемные покои больниц): дайте перчатки, шприцы, анальгин. Пациента привозим и просим слезно, чтобы доработать было с чем до конца смены. Ведь неизвестно, на какой вызов попадем. Но сейчас и у них нечего брать! - констатируют медработники.

Миллионы на перчатки и маски

Кроме того, централизованно город покупал перчатки в 2020 году для школ — на ЕГЭ и в канун нового учебного года.

- Из средств федерального бюджета выделено 450 тыс. рублей на приобретение масок, перчаток и дезинфицирующих средств в пунктах проведения Единого государственного экзамена, - рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского образования Жанна Тузова.

Перед 1 сентября детсады и школы Бердска обеспечили средствами индивидуальной защиты и термометрами более чем на 1,5 млн рублей, отмечала вице-мэр по экономике Жанна Шурова:



- Через бюджет Новосибирской области на обеспечение бактерицидными лампами, средствами индивидуальной защиты к нам поступил 1 млн рублей. Все школы и детские сады обеспечены. Потребности закрыли в полном объеме. Из средств местного бюджета также в муниципальные учреждения на приобретение дезсредств, масок, перчаток, термометров выделено 520 тыс. рублей.

Напомним, постановлением Главного санитарного врача России утверждены особые санитарно-эпидемиологические требования для школ и детских садов. Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. А может, и дольше. Все зависит от масштабов распространения коронавирусной инфекции. Москва, например, ввела новые ограничения с 13 ноября сразу на два месяца — до 15 января 2021 года.

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