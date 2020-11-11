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Дочка придает сил в борьбе с болезнью: стала выходить на прогулки онкобольная Анастасия Заворотнюк

13:45 11.11.2020 Фото: Persona Stars
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Первые сложности со здоровьем у Заворотнюк начались примерно через семь месяцев после родов, сейчас идет борьба за жизнь с глиобластомой — злокачественной опухолью головного мозга.

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Будни Анастасии Заворотнюк: дочка придает сил в борьбе с болезнью

Актриса и ее близкие отпраздновали в узком кругу второй день рождения Милы Чернышевой.
Уже полтора года Анастасия борется с онкологическим заболеванием. Сейчас у нее ремиссия, она находится дома в кругу близких. «Телепрограмма» выяснила, как теперь устроена жизнь актрисы.

Подальше от вирусов

Семья 49-летней Анастасии живет в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, что в 21 км от МКАД. Соседи у Насти звездные: Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, семьи Владимира Винокура, Льва Лещенко и Натальи Королевой.

Родные опасаются, что кто-то сможет сделать фото актрисы, поэтому прогулки проходят за забором на участке. Если надо куда-то выехать (актрису, в частности, возят на процедуры в одну из столичных клиник), машина подъезжает к дому так, чтобы посторонним не было видно, как Анастасию сажают в автомобиль.

Дома семья гостей не принимает — артистке ни в коем случае нельзя соприкоснуться с каким-нибудь вирусом, ведь ее организм слишком ослаблен. Поэтому и день рождения дочки Милы отмечали в узком семейном кругу. Были все свои: мама Анастасии, любимый супруг, фигурист, тренер и хореограф Петр Чернышев, несколько самых близких подруг, старшие дети от предыдущего брака — 24-летняя Анна и 20-летний Майкл. Была и няня, которая помогает семье с ребенком.

Еще в начале года врачи поддержали желание артистки поскорее переехать из клиники домой, ведь именно ребенок дает Насте нужные эмоции и настроение. Дома рядом с актрисой круглосуточно кто-то из родных. Муж Анастасии, конечно, отлучается по рабочим делам, но все свободное время проводит с женой и дочкой.

Резкие слова Макеевой
Стоит отметить, что в конце октября возник неприятный момент, нарушивший душевное равновесие Насти и ее близких. Актриса Анастасия Макеева в интервью для одного из шоу на YouTube, рассказывая о своих неудачных попытках ЭКО, вдруг заявила: «Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс… Думала о суррогатной маме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще.

Я отношусь к этому фатально: как будет — так будет». Друзья Заворотнюк были возмущены таким заявлением Макеевой, которая не входит в близкий круг общения семьи и так резко говорит о тяжелых болезнях и смерти. Тем более Анастасия рожала Милу сама — девочка появилась на свет в клиническом госпитале Лапино.

Через пять месяцев после родов Настя рассказывала, что никаких проблем со здоровьем не было. Принимая решение о третьем ребенке, она обошла ряд докторов: «Прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо».

Первые сложности со здоровьем у Заворотнюк начались примерно через семь месяцев после родов, сейчас идет борьба за жизнь с глиобластомой — злокачественной опухолью головного мозга.

Актриса сейчас находится в ясном сознании. Конечно, у актрисы произошли изменения внешности, которые неизбежны после курсов лечения от онкологии.

Заворотнюк прошла и через традиционные способы борьбы с опухолью, планируется использование новейших методов борьбы с недугом. Настя следит за новостями, по телефону общается с друзьями, любит поговорить со своим батюшкой. Недавно она связалась с Андреем Малаховым — хотела выйти по телефонной связи в эфир программы «Привет, Андрей!» во время съемок выпуска к дню рождения Николая Баскова. Звонок, к сожалению, сорвался, но Николай выразил мысли и чувства многих поклонников актрисы:

«Я хочу Насте от всего сердца пожелать самого главного и сказать ей, что она нужна. Она нам нужна — красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная. Если люди, которые борются с тяжелым недугом, не опускают руки и ставят перед собой определенную цель, то, бывает, случаются великие чудеса». Очень хочется, чтобы и в жизни Анастасии подобное чудо случилось.

Источник: teleprogramma.pro

актриса глиобластома онкология рак Анастасия Заворотнюк
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