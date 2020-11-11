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Должен месяц питаться на 4375 рублей житель Бердска и региона

13:15 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Стоимость минимального набора продуктов в регионе за месяц выросла на 1,6%, с начала года – почти на 5%.

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Продуктовая корзина включает в себя 33 наименования продуктов. Она подорожала на 4,7% с начала года

Росстат определил стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в октябре 2020 года.

Цена продуктовой корзины, которая включает в себя 33 наименования продуктов питания, составила 4375,86 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, а с начала года – на 4,7%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,6%, на долю молочных продуктов приходится 21,7%, мяса и мясопродуктов – 17,5%, плодов и овощей – 12,7%, жиров – 5,5%, рыбы – 4,7%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2.1%, сахара и кондитерских изделий – 2,4%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (4842,21 рубля), самая низкая – в Омской области (3768,41 рубля).

бедность доходы нищета продуктовый набор
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