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Какой будет зима: Прогноз погоды от Юрия Варакина

13:53 11.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Зима уже во шла в свои права на 60% территории всей России. Когда холода придут в южную Сибирь и европейскую часть страны, ответил синоптик.

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На дорогах гололедица.

В южной Сибири в частности на территорию от Новосибирска до Омска, осень 2020 года выдалась аномально тёплой, такая же не типичная температура воздуха и в европейской части России. В начале ноября столбик уличных термометров поднимает на +3 градуса, что является на 8 градусов выше нормы. Сайт «Курьер. Среда. Бердск» узнал у руководителя ситуационного центра Росгидромецентра Юрия Варакина, когда в южную Сибирь и Европейскую часть России придёт настоящая зима. И Какой она будет для 2020-2021 года. Сайт узнал у эксперта, чем обоснована такая нетипичная осень и какую зиму ждать сибирякам.

Специалист отметил, что в основной части Сибири уже наступила зима, от Норильска до Мурманска лег снежный покров, установилась отрицательная ночная температура воздуха. Только на кусочке от Новосибирска до Омска неестественно теплая ноябрьская погода. Также теплая осень пока не спешит покидать европейскую часть России. Но синоптик подчеркнул, что на 60% территории всё нашей страны уже пришла зима.

Снег примерно в 2 сантиметра ляжет в начале декабря, рассказал Юрий Варакин. Синоптик сообщил, что аномальная погодная температура обоснована с выносом воздуха из жарких южных стран Пакистана и Индии.

– 100% долгосрочный прогноз погоды на эту зиму пока вам никто не скажет, но гидрометцентр опубликовал предположительную температуру воздуха на зиму 2020-2021 года. По его показателям можно судить, что зима будет короткой, теплой, мало снежной, но точность этого прогноза 60%,- сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромецентра сайту “Курье. Среда. Бердск.” сегодня, 11 ноября.

Также Юрий утверждает, что такой теплой зимы не было в России более 15 лет и дал прогноз на декабрь 2020:

- В начале декабря дневная температура воздуха опустится до -11 градусов, из-за сильной влажности люди будут ощущать температуру воздуха как – 17, -18 градусов мороза. В основном средняя температура воздуха по всей территории России составит – 20 градусов. На декабрь в большинстве регионов приходится основная часть осадков, поэтому в первом зимнем месяце установится характерная сезонная погода.

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