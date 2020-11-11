Смерть ведущего "ДНК" Александра Колтового. Кем была погибшая в авиакатастрофе спутница журналиста

Поклонники погибшего выразили сои соболезнования. Среди них оказались друзья Александра: "Как пережить эту трагедию? Всегда будем помнить его. Соболезнование семье".

Александр погиб 7 ноября 2020

Ушел из жизни при трагических обстоятельствах журналист Александр Колтовой. 7 ноября его самолет Cessna рухнул в Подмосковье. Популярному ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему Леры Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись» канала «НТВ» был всего 41 год. Вместе с ним на борту самолета находилась девушка – Наталья Климова. Она тоже погибла. Известно, что у погибшей остались муж и двое детей — 3 и 5 лет. Наталье было всего 33 года. Какие отношения связывали Александра и Наталью, пока неизвестно. Девушка была сотрудницей «одного из банков». Климова коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.

Как произошла трагедия

7 ноября 2020 самолет под управлением Колтового следовал в Рыбинск Ярославской области. Александр подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но судно загорелась. Огонь уничтожил Cessna почти полностью за пять минут. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Но перед вылетом воздушный корабль успешно прошел все необходимые проверки.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве версий произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Фрагменты сгоревшего самолета отправят на экспертизу.

На сегодняшний день продолжается изучение технической документации воздушного судна, полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей. Дата похорон пока открыта. Его коллеги с канала "НТВ", родные и друзья о дате прощания не сообщали. Мы будем следить за этой информацией. Очевидно, тело для погребения Александра и Натальи родным выдадут после следственных действий.

Реакция поклонников

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» выразили свои слова соболезнования. Среди них оказались и друзья Александра:

- Александр лучший ведущий! Умница! Знали его лично. Как пережить эту трагедию? Всегда будем помнить его. Соболезнование семье.

Александр Колтовой - Журналист с большой буквы: грамотный, порядочный, перспективный. Очень жаль, что рано ушел из жизни. Пусть земля ему будет пухом!Соболезную родным и близким.

Да мне он очень нравится. Он добрый, отзывчивый, хороший человек, талантливый очень. Много времени с людьми общался, со всеми дружил. Очень хорошего много сделал. Люблю. Скорблю. л

- Было приятно смотреть, как человек принимает участие и в радостных моментах простых людей, и в разочаровании. Жалко. Земля ему пухом и добрая память.

- Очень нравился как ведущий. Очень жаль, что из жизни уходят такие профессионалы своего дела.

- Ведущий от бога! Плачу.

- Очень нравился, безумно его жаль. Жаль, что теперь передачи его придется в записи смотреть, и думать, что такого замечательного человека больше нет. Почему всегда забирают лучших. Пусть земля ему будет пухом.

- В шоке. Как же так, молодой, перспективный, позитивный???? Как ведущий ДНК,он был на своём месте, приятно было смотреть! Покойся с миром!!!Соболезнования родным и близким. Жаль терять такие таланты.

- Давно не было такого телеведущего: тактичен, деликатен. Импозантен, благороден, красавчик.

Очень жаль. Жить и жить ещё. А вот ведь как обернулось. Александр без сомнения герой. Сумел отвести самолёт от посёлка. Вечная светлая память. Царствие Небесное Александру.