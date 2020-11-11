Боятся дистанционки учителя и родители школьников Бердска: новых знаний "ноль" при обучении дома?

После осенних каникул ученики 6-10 классов включительно остаются на домашнем обучении. Но опыт весны показал, онлайн-уроки ограничиваются домашним заданием. Учителя сами учатся.

Тысячи школьников Бердска переходят на дистанционное обучение

Стало известно, как бердские школьники будут учиться после осенних каникул. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно приказу городского управления образования ходить на уроки в школы с 16 ноября предписано ученикам 1-5-х и 11-х классов. Остальные, обучающиеся в 6-10-х классах включительно, переходят со следующего понедельника на дистанционное обучение.

По приказу министерства образования Новосибирской области от 10 ноября, такой формат обучения в школах Бердска предусмотрен до конца второй четверти, то есть до Нового года. Как продолжится обучение в 2021 году после новогодних каникул, зависит от масштабов распространения коронавируса. Пока предсказать эпидситуацию в регионе на два месяца вперед не представляется возможным.

Но вызывает беспокойство и у родителей учеников Бердска, и у руководителей школ организация дистанционного обучения. Опыт весны, когда бердские ученики сидели на дистанционке, показал, что учеба в основном ограничивается домашним заданием и оценками за него. С изучением нового материала, когда необходима помощь учителя, возникали проблемы - уроки фактически не проводились. Именно поэтому удаленная форма образования сопровождалась массовым недовольством родителей. Хотя согласно статистике порядка 30% школьников лучше усваивают знания и получают более высокие оценки именно при работе на удаленке, нежели в классе.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», до окончания осенних каникул, которые заканчиваются 15 ноября, каждая бердская школа должна предоставить свою модель дистанционного обучения, чтобы качество образования не снижалось. В школах определены ответственные за учебу в режиме онлайн. На них возложены обязанности не только за использование современных технологий, но и обучение учителей пользоваться ими на приемлемом уровне.

Стоит отметить, что проблемы с получением знаний в дистанционном режиме, испытывали не только школьники Бердска. Жалобы в минобр поступали со всей Новосибирской области — невозможно осваивать новый материал без участия учителей.

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