Боятся дистанционки учителя и родители школьников Бердска: новых знаний "ноль" при обучении дома?

Стало известно, как бердские школьники будут учиться после осенних каникул. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно приказу городского управления образования ходить на уроки в школы с 16 ноября предписано ученикам 1-5-х и 11-х классов. Остальные, обучающиеся в 6-10-х классах включительно, переходят со следующего понедельника на дистанционное обучение.
По приказу министерства образования Новосибирской области от 10 ноября, такой формат обучения в школах Бердска предусмотрен до конца второй четверти, то есть до Нового года. Как продолжится обучение в 2021 году после новогодних каникул, зависит от масштабов распространения коронавируса. Пока предсказать эпидситуацию в регионе на два месяца вперед не представляется возможным.
Но вызывает беспокойство и у родителей учеников Бердска, и у руководителей школ организация дистанционного обучения. Опыт весны, когда бердские ученики сидели на дистанционке, показал, что учеба в основном ограничивается домашним заданием и оценками за него. С изучением нового материала, когда необходима помощь учителя, возникали проблемы - уроки фактически не проводились. Именно поэтому удаленная форма образования сопровождалась массовым недовольством родителей. Хотя согласно статистике порядка 30% школьников лучше усваивают знания и получают более высокие оценки именно при работе на удаленке, нежели в классе.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», до окончания осенних каникул, которые заканчиваются 15 ноября, каждая бердская школа должна предоставить свою модель дистанционного обучения, чтобы качество образования не снижалось. В школах определены ответственные за учебу в режиме онлайн. На них возложены обязанности не только за использование современных технологий, но и обучение учителей пользоваться ими на приемлемом уровне.
Стоит отметить, что проблемы с получением знаний в дистанционном режиме, испытывали не только школьники Бердска. Жалобы в минобр поступали со всей Новосибирской области — невозможно осваивать новый материал без участия учителей.
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