Сильнейшая магнитная буря грядет в ноябре 2020: даты бури, как пережить и почему на солнце 29 вспышек было за 10 дней

29 солнечных вспышек класса C зарегистрировано на Солнце с начала ноября 2020 года. Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года, когда на Солнце произошли последние крупные вспышки уходящего 24-го солнечного цикла.

Вчера, 10 ноября, завершилась 10-дневная магнитная буря. И метеозависимым людям дается небольшой отдых. До 16-17 ноября магнитосфера будет относительно спокойной. Но очень зависимые от геоударов могут ощутить и в эти дни солнечное воздействие.

Двадцать девять солнечных вспышек класса C зарегистрировано на Солнце с начала ноября 2020 года. Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года, когда на Солнце произошли последние крупные вспышки уходящего 24-го солнечного цикла, сообщают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Класс C является средним в шкале солнечных вспышек, которая имеет пять градаций - A, B, C, M и X. Считается, что именно начиная с класса C солнечные вспышки способны оказывать влияние на Землю. Более слабые события в современной терминологии называют микровспышками. Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек, в том числе 47 класса С и одна класса M. Таким образом, за первые 8 дней ноября наша звезда уже произвела больше вспышек, чем за весь прошедший год.

В чем причина активности Солнца в ноябре 2020?

Причина наблюдающегося роста активности видна на Солнце практически невооружённым глазом. Это очень крупная группа солнечных пятен, появившаяся на краю Солнца около недели назад и в настоящее время перемещающаяся направо к центру видимого солнечного диска (результат вращения Солнца вокруг своей оси). Солнечные пятна образуются в местах формирования очень сильных магнитных полей с напряжённостью более 1000 Гаусс (это примерно в 1000 раз сильнее земного магнитного поля).

Именно энергия этих магнитных полей и сгорает в виде вспышек. Чем больше размер группы пятен и чем более крупные пятна в неё входят, тем более мощные вспышки может произвести Солнце. В этой связи пока удивительно, что наша звезда обходится слабыми вспышками класса С, так как внешне область способна производить события, как минимум, в 10 раз более сильные, то есть класса M.

Через несколько дней магнитные бури опять ударят по землянам

На настоящий момент рост активности никак не отразился на космической погоде и геомагнитной обстановке. Это отчасти объясняется небольшой силой отдельных вспышек, а также тем, что левая полусфера Солнца не связана магнитными линиями с Землёй. К нашей планете преимущественно приходят возмущения из центра солнечного диска, либо из групп пятен, расположенных в правой солнечной полусфере. В то же время уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землёй она будет находиться ещё не менее трёх дней.

В результате, любая относительно крупная вспышка на Солнце в этот период почти неизбежно будет иметь земные последствия. Если это случится, то это станет первым за несколько лет прямым воздействием солнечных вспышек на Землю. В последние три года, пришедшихся на минимум 11-летнего солнечного цикла, основным источником магнитных бурь и изменений космической погоды около Земли был солнечный ветер.

Ближайшая магнитная буря будет длиться несколько дней и два дня будут особенно с мощным солнечным воздействием.

Так, 18 ноября – магнитосфера будет более менее спокойной, 19 ноября – возбужденной, а вот 20 числа – магнитная буря, 21 – возбужденной, а 22 ноября будет сильная магнитная буря.

Как переживают магнитные бури ноября метеозависимые люди

Татьяна: «6 ноября, проснулась с дикой головной болью. Болят суставы ног. Анальгетики не помогают. Такое ощущение, что эти "магнитные бури" кто-то специально создаёт. Мало того, что идет естественный отбор с этой пандемией, так ещё и искусственно кто-то помогает».

Галина: «У меня сегодня тоже экстосистолы сердца замучили, думала сдохну, волокордином спаслась».

Irina: «Сдыхаю, препараты помогают часа на 3 и все по новой, стенокардия долбит. Раньше столько бурь не было, природа нам мстит».

Аркадьевна: «Проснулась раньше, чем обычно и вроде все было нормально, но днём резко затрясло, тяжело дышать, голова болит это метеочувствительность, просто приступ ....спасаюсь всегда валерьянка + корвалол».

ЛОРА: «Это, друзья, идёт квантовый Переход Планеты Земля в новое 5-е измерение плотности. Усиливаются вибрации энергии, поступающей из Космоса. Вы получаете ощущения, как не подготовленные альпинисты».

Ольга: «В общем, весь ноябрь сплошная геомагнитная буря!!!! гордо реет буревестник, черной молнии подобный...».

Маргарита: «Я вся оглохла, череп разламывается давление зашкаливает таблетки не помогают это ужас»

Вася: «Весь месяц загибаемся, а потом декабрь наступит и опять приплыли. Кажется, Вселенная окончательно решила избавиться от постылого человечества».

Алёна: «Полный упадок сил, тахикардия долбит, ходить не могу, трясёт сплю целый день. Нигде нет данных, что буря. Почему тогда многие жалуются на немотивированное ухудшение здоровья?!»

Как помочь себе в дни бурь

Психология человека очень сложная вещь, влияние на которую оказывают множество факторов. Так и приближающиеся бури могут добавить нам дополнительных трудностей. Здесь в первую очередь говорится о влияние на эмоциональную составляющую человека, перепады настроения, несвойственная апатия, агрессия, а также ухудшение качества сна. И мы понимаем, что каково бы не было наше настроение, мы не должны портить из-за этого отношения с коллегами, друзьями и близкими.

Главными рекомендациями в данные дни, будут выступать не столько практические советы, а в большей части это ваш личный настрой. Необходимо настраивать себя только на положительный лад, не принимать «близко к сердцу» какие-то неурядицы и получать только хорошие эмоции. В крайнем случае, можно применять успокаивающие и расслабляющие препараты и процедуры, например травяные чаи, ванны с солью. Также рекомендуется не переутомлять свой организм нагрузками, чаще отдыхать, заниматься любимым делом.

Даты магнитных бурь в ноябре 2020 года



будут наблюдаться слабые магнитные колебания, которые смогут почувствовать только сильно метеочувствительные люди. В первую очередь это будет отображаться на их эмоциональном состоянии: перепады настроения и апатия.

18 ноября ожидается средняя магнитная буря, которая будет являться продолжением предыдущих малых возмущений. Будут несколько больше проявляться предыдущие симптомы, может появиться мигрень, повышенная возбудимость, раздражительность.

С 20 по 25 ноября нас накроет последняя в этом месяце магнитная буря. Основное влияние она будет оказывать на людей, у которых наблюдаются частые перепады настроений, раздражительность и легковозбудимость.