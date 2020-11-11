«Неприличный» каток возле оперного театра: когда начнет работать, сколько будет стоить прокат

Каток возле оперного театра в Новосибирске: когда начнет работать, сколько будет стоить прокат

Стали известны сроки, когда начнет работать каток возле оперного театра в Новосибирске.

«Каток возле оперного театра будет заливаться во второй декаде декабря. Раньше нам никто не даст там работать. Когда уже начнут устанавливать городскую елку и ставить ограждения, тогда и мы начнем готовить территорию: завозить различные модули, очищать площадку и заливать лед», — заявил главный инженер МАУ «Стадион» Алексей Шумкин.

По его словам, каток будет залит возле оперного театра, его размер составит более 2000 кв. метров.

Прокат коньков будет стоить ориентировочно от 80 до 150 рублей в час. Этой зимой на катке станет больше тёплых раздевалок — городские власти купили дополнительный модуль, чтобы избежать очередей.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Новосибирска к Новому году установят елку и зальют каток с разрешения Роспотребнадзора. Массовые мероприятия планируют провести только после 1 января. Но чтобы у сибиряков было праздничное настроение, в Первомайском сквере установят снежные скульптуры и украсят часть улицы Ленина.