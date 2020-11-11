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Из-за ковид-нарушений: оштрафовали магазин на 25 тыс. рублей в Бердске

14:45 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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К используемому в нем дезинфицирующему средству отсутствовала инструкция.

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На 25 тыс. рублей оштрафован магазин в Бердске за нарушение ковид-безопасности

Бердский городской суд оштрафовал продуктовый магазин за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом претензия возникла не отсутствию масок у сотрудников.

Как сообщили в Бердском городском суде, нарушение п. 10.17 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» допустил продуктовый магазин.

- Отсутствовала инструкция по применению дезинфицирующего средства, а также документы, подтверждающие разрешение его использования органами госсанэпиднадзора, - сообщили в суде.

Название магазина не уточняется. К ответственности привлекалось не юридическое лицо, а руководство.

Напомним, ранее в управлении экономразвития Бердска называли одним из самых частых нарушений отсутствие дезсредств либо их неправильное использование в магазинах и на предприятиях услуг. Например, обычная «Белизна» не подходит для обработки поверхностей в общественных местах. Кроме того, разрешённые дезсредства необходимо разводить строго по инструкции, а не на глаз.

COVID-19 дезинфекция коронавирус пандемия штраф
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