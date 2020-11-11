Встретятся депутаты 12 ноября 2020 в мэрии Бердска. Что обсудят?

Депутаты соберутся несмотря на коронавирус

Встретятся завтра, 12 ноября, депутаты Бердска. На очередной 41-й сессии народные избранники обсудят уменьшение доходной части бюджета на 13,9 млн рублей. Это произошло, очевидно, из-за коронавируса - снизились поступления по единому налогу на вмененный доход. Депутатам придется решать, уменьшать ли на 9,7 млн рублей траты на социальную поддержку отдельных категорий школьников. Доходная часть бюджета Бердска на 2020 год составит 3 124 000 рублей. Расходы составили 3 184 000 рублей.

Депутаты примут решение о датах следующих сессий и заседаний комитетов в дистанционной форме. Это связано с коронавирусом и необходимо на случай «чрезвычайного или военного положения». Также народные избранники решат вопрос об увеличении базового должностного оклада специалистам госслужбы и ежемесячной надбавки к окладу за классный чин муниципальных служащих. Возможно, эта встреча депутатов в конференц-зале последняя.