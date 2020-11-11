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Нашел в лесу новое средство для борьбы с COVID-19 центр "Вектор"

15:45 11.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отмечается, что заведующая лаборатории центра «Вектор» проверила препарат на себе, муже и коллегах после того, как они заразились коронавирусом.

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Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет действие нового коронавируса, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

"Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов", — говорится в сообщении.

Исследователи подали заявку на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus".

Издание сообщает, что ученые в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин — концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат проявил слабую активность в отношении вируса.

"В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях. Поскольку чага нетоксична, в день можно употреблять 150-200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня (например, по глотку каждые 15-20 минут, запивая водой)", — отмечается в статье.

По словам завлабораторией микологии "Вектора" профессора Тамары Тепляковой, эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, ей пришлось проверить на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. Все отметили, что через пять-семь дней симптомы инфекции исчезали. Одним из важных свойств чаги также является повышение текучести крови.

Ученые объясняют терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба. Среди них — высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30 процентов), образующие комплекс с противоопухолевой активностью, птерины с цитостатическим действием, стероидные вещества, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и так далее. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.

"Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД, безусловно, необходимы дальнейшие исследования. Но в любом случае безопасные экстракт и обычный чай из чаги можно принимать в профилактических целях — для снижения риска заболеть не только вирусными, но и онкологическими болезнями", — сообщает издание.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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