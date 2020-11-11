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Сколько получат педагоги за классное руководство, рассказал Михаил Мишустин

16:03 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

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Правительство расширило поддержку классных руководителей

Решение касается педагогов подведомственных школ.

Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента. Во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 декабря 2005 года №850.

Постановление от 10 ноября 2020 года №1800

Источник: government.ru

классный руководитель педагог учитель
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