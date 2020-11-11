Смертельное ДТП: раздавил пешехода водитель на Toyota Ipsum в Новосибирске

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе

10 ноября в 20.50 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ипсум, двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Лескова. В районе дома № 67 по улице Бориса Богаткова совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1962 года рождения скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.



Источник: 54.мвд.рф