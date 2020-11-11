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Смертельное ДТП: раздавил пешехода водитель на Toyota Ipsum в Новосибирске

15:33 11.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
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В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе

10 ноября в 20.50 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ипсум, двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Лескова. В районе дома № 67 по улице Бориса Богаткова совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1962 года рождения скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть пешеход
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