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Увеличили выплату на детей от 3 до 7 лет в Новосибирской области

16:12 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года.

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1,8 млрд рублей дополнительно направлено на ежемесячную выплату малоимущим семьям с детьми в Новосибирской области

На ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Новосибирской области дополнительно направлено 1 млрд 816 млн рублей – об этом сообщил Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков.
Соответствующее решение, касающееся дополнительных средств, выделенных Новосибирской области, приняла Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Одобрено выделение дополнительных 1 млрд 816 млн рублей на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет, таким образом общая сумма поддержки из Резервного фонда в этом году составит 4,7 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета Новосибирская область получила на эти цели 2,2 млрд рублей. В регионе эта выплата составляет 6 018,5 рублей на ребенка», – сообщил Александр Жуков.

Напомним, что накануне в министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что с момента введения дополнительных мер пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет назначено в регионе на 105 763 ребенка, объем финансирования данной выплаты уже составил более 6,2 млрд рублей. Дополнительные меры поддержки семей с детьми продолжают реализовываться в Новосибирской области в соответствии с инициативами Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Программа поддержки стартовала в июне. Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты – 6 018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей.

Источник: nso.ru

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