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Если вы заболели COVID-19: с какими симптомами вас положат в больницу, а с какими оставят дома. Как лечиться самому в картинках

16:20 11.11.2020, Алена Романцова Фото: Минздрав РФ
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Сотни зараженных, десятки больных врачей, нехватка лекарств и медицинского оборудования - как выжить? Как понять, что тебе не оказали должную помощь и какие препараты купить для профилактики? Ответы на все вопросы.

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Как лечиться от коронавируса? Читайте полную инструкцию
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Если вы заболели COVID-19: с какими симптомами вас положат в больницу, а с какими оставят дома. Как лечиться самому в картинкахСколько новых заражённых COVID-19 в Бердске за сутки на 11 ноября. Цифра пугаетЕщё 452 новостей

Вторая волна коронавируса захлестнула Бердск. Сотни зараженных, десятки больных врачей, нехватка лекарств и медицинского оборудования - как выжить в этой обстановке? "Курьер. Среда. Бердск" собрал полную инструкцию о профилактике, лечении и действий врачей в отношении пациентов. В каком случае вас положат в больницу и в каком нет? Как и чем лечиться дома? Читайте.

Эксперты Минздрава России скорректировали уже 9 рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. На сайте ведомства доступная версия, а мы воспользовались удобной и понятной инфографикой минздрава для инструкции.

Как понять, что ты заражен? Клинические признаки COVID-19 и диагностика

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Когда заберут в больницу, а когда оставят лечиться дома? Алгоритм действий врачей

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Основное лечение COVID-19

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Список препаратов от COVID-19

Инструкции к лечению COVID-19

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И немаловажный аспект - как уберечь себя от заражения коронавирусом? Профилактика от COVID-19

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Для лечения необходима консультация с врачом.

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