Если вы заболели COVID-19: с какими симптомами вас положат в больницу, а с какими оставят дома. Как лечиться самому в картинках

Вторая волна коронавируса захлестнула Бердск. Сотни зараженных, десятки больных врачей, нехватка лекарств и медицинского оборудования - как выжить в этой обстановке? "Курьер. Среда. Бердск" собрал полную инструкцию о профилактике, лечении и действий врачей в отношении пациентов. В каком случае вас положат в больницу и в каком нет? Как и чем лечиться дома? Читайте.
Эксперты Минздрава России скорректировали уже 9 рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. На сайте ведомства доступная версия, а мы воспользовались удобной и понятной инфографикой минздрава для инструкции.
Как понять, что ты заражен? Клинические признаки COVID-19 и диагностика
Когда заберут в больницу, а когда оставят лечиться дома? Алгоритм действий врачей
Основное лечение COVID-19
Инструкции к лечению COVID-19
И немаловажный аспект - как уберечь себя от заражения коронавирусом? Профилактика от COVID-19
Для лечения необходима консультация с врачом.
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