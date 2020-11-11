Произошли 6 ДТП с пьяными водителями с начала 2020 года в Бердске

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в настоящее время, штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составляет 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

На дорогах Бердска автоинспекторы провели рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель»

За 10 месяцев 2020 года на территории города Бердска зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В период с 6 по 9 ноября 2020 года Госавтоинспекция Новосибирской области провела рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» на автодорогах города Бердска по выявлению водителей в состоянии опьянения и предупреждения аварийных ситуаций.

В ходе мероприятий на дорогах Бердска сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два водителя с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования они отказались, меру их ответственности определят судебные органы в соответствии со ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

На дорогах Новосибирской области сотрудниками Госавтоинспекции за период рейдовых проверок выявлено 97 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 31 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, и 12 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.

За 10 месяцев текущего года в ходе ежедневного контроля за обеспечением безопасности дорожного движения, на территории города Бердска сотрудниками региональной Госавтоинспекции выявлено и привлечено к административной ответственности 127 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 95 водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 29 нетрезвых водителей привлечено к уголовной ответственности за повторное правонарушение, в соответствии с ч.1 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в настоящее время, штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составляет 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.

Источник: berdsk.nso.ru