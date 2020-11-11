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Произошли 6 ДТП с пьяными водителями с начала 2020 года в Бердске

16:29 11.11.2020
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Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в настоящее время, штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составляет 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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На дорогах Бердска автоинспекторы провели рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель»

За 10 месяцев 2020 года на территории города Бердска зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В период с 6 по 9 ноября 2020 года Госавтоинспекция Новосибирской области провела рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» на автодорогах города Бердска по выявлению водителей в состоянии опьянения и предупреждения аварийных ситуаций.

В ходе мероприятий на дорогах Бердска сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два водителя с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования они отказались, меру их ответственности определят судебные органы в соответствии со ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

На дорогах Новосибирской области сотрудниками Госавтоинспекции за период рейдовых проверок выявлено 97 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 31 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, и 12 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.

За 10 месяцев текущего года в ходе ежедневного контроля за обеспечением безопасности дорожного движения, на территории города Бердска сотрудниками региональной Госавтоинспекции выявлено и привлечено к административной ответственности 127 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 95 водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 29 нетрезвых водителей привлечено к уголовной ответственности за повторное правонарушение, в соответствии с ч.1 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в настоящее время, штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составляет 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.

Источник: berdsk.nso.ru

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