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Умерла в очереди на приеме к врачу пациентка в поликлинике

15:46 11.11.2020 Фото: © vk.com/chplk
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Она не дождалась скорую помощь.

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Жительница Кузбасса не дождалась скорую помощь и умерла в поликлинике
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Ленинске-Кузнецком в очереди на приём к врачу скончалась женщина .

Ранее она безуспешно пыталась вызвать скорую помощь.

О смерти пациентки в поликлинике Ленинска-Кузнецкого сообщили в паблике ЧП Ленинск-Кузнецкий 112: «Известно, что женщине вызывали скорую 2 дня, но по каким то причинам к ней не ехали. Женщине становилось все хуже, родственники приняли решение и привезли сами женщину в медицинское учреждение города».

По данным паблика, пациентка скончалась в очереди. Информацию о гибели женщины удалось подтвердить местному СМИ «Толк42», но, по данным источника журналистов, она скончалась уже на приеме у врача.

Случай смерти пациентки произошел в Ленинск-Кузнецкой районной больнице по адресу Суворова,152. Женщину с учетом тяжелого состояния приняли без очереди.

«Так как ее состояние было крайне тяжелое, терапевт принял ее вне очереди. А в кабинете врача ей стало еще хуже. Амбулаторная помощь не помогала, поэтому врачи срочно вызвали скорую помощь, реанимационную. Однако к ее приезду женщина уже умерла, не дождалась», — рассказал собеседник издания.

COVID-19 коронавирус пандемия скончалась скорая
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