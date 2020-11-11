Умерла в очереди на приеме к врачу пациентка в поликлинике

Жительница Кузбасса не дождалась скорую помощь и умерла в поликлинике

В Ленинске-Кузнецком в очереди на приём к врачу скончалась женщина .

Ранее она безуспешно пыталась вызвать скорую помощь.

О смерти пациентки в поликлинике Ленинска-Кузнецкого сообщили в паблике ЧП Ленинск-Кузнецкий 112: «Известно, что женщине вызывали скорую 2 дня, но по каким то причинам к ней не ехали. Женщине становилось все хуже, родственники приняли решение и привезли сами женщину в медицинское учреждение города».

По данным паблика, пациентка скончалась в очереди. Информацию о гибели женщины удалось подтвердить местному СМИ «Толк42», но, по данным источника журналистов, она скончалась уже на приеме у врача.

Случай смерти пациентки произошел в Ленинск-Кузнецкой районной больнице по адресу Суворова,152. Женщину с учетом тяжелого состояния приняли без очереди.

«Так как ее состояние было крайне тяжелое, терапевт принял ее вне очереди. А в кабинете врача ей стало еще хуже. Амбулаторная помощь не помогала, поэтому врачи срочно вызвали скорую помощь, реанимационную. Однако к ее приезду женщина уже умерла, не дождалась», — рассказал собеседник издания.