Получил «Золотую маску» спектакль театра «Красный факел» в Новосибирске

Вопреки непростой ситуации театр много трудится, радуя новосибирскую публику блистательными премьерами и представляя мероприятия юбилейной программы.

Премьера спектакля «Дети солнца», поставленного главным режиссером «Красного факела» Тимофеем Кулябиным по одноименной пьесе Максима Горького, состоялась в сентябре 2018 года

«Золотую маску» получил спектакль «Дети солнца» театра «Красный факел» – церемония объявления лауреатов премии «Золотая Маска» состоялась в онлайн-формате.

«Золотую маску» за лучшую мужскую роль второго плана получил актер театра Андрей Черных (Чепурной).

«Высокое экспертное признание – заслуженная награда всему коллективу театра «Красный факел», отмечающего в этом году столетие. Вопреки непростой ситуации театр много трудится, радуя новосибирскую публику блистательными премьерами и представляя мероприятия юбилейной программы. От всей души поздравляю краснофакельцев!» – прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Премьера спектакля «Дети солнца», поставленного главным режиссером «Красного факела» Тимофеем Кулябиным по одноименной пьесе Максима Горького, состоялась в сентябре 2018 года. «Дети солнца» были показаны на сцене московского Театра Наций в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства «ТЕРРИТОРИЯ» (Москва), XV Всероссийском фестивале «Реальный театр» (Санкт-Петербург), а также Фестивале современного российского искусства Karrussel-2020 (Дрезден).

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Источник: nso.ru