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«Маму не могут найти»: опекуном 3-летней девочки, которую медсестра швыряла в больнице, станет бабушка

15:53 11.11.2020 Фото: стоп-кадр
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Она заберет ребенка себе, после того, как та выздоровеет.

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Было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать

Стало известно, что последние два года 3-летнюю девочку, которую медсестра швыряла в туберкулезной больнице, воспитывает бабушка. Мама не особо горела желанием заниматься дочкой. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Заявление о розыске дочери бабушка подала в полицию только после скандала в больнице. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Девочку госпитализировали в туберкулезную больницу весной 2020 года в плановом порядке. Из-за медленной динамики выздоровления срок лечения продлили еще на полгода. Чтобы после лечения забрать внучку себе, бабушка обратилась в органы опеки и попечительства для оформления опекунства, — сообщила Анна Кузнецова.

Напомним, скандал в туберкулезной больнице разгорелся после того, как было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать. Его сняла сибирячка, которая лежала со своим ребенком в соседней палате. Она тайком установила камеру. Также в объектив попала еще одна медсестра, которая жестоко обращалась с ребенком. На этот раз под горячую руку попался 6-летний мальчик, который не спал в сончас. Родителей ребенка, которые до этого ничего не подозревали, возмутило поведение медработника. Они требовали ее наказать. Следователи возбудили еще одно уголовное дело.

Источник: nsk.kp.ru

за волосы медсестра садист
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