Фигуранту дела об убийстве «мясного короля» предъявили обвинение

В Московской области Александру Мавриди и его сообщнику предъявлено обвинение

Следственными органами СК России по Московской области Александру Мавриди и его сообщнику - Константину Барскому предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст.127 УК РФ и пп. «а, б» ст.163 УК РФ). Мавриди также обвиняется в совершении убийства предпринимателя (ч.2 ст.105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении Барского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Мавриди ранее судом было принято аналогичное решение.

По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Согласно распределенным ролям Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в городе Одинцово, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество. В результате длительного удержания, а именно в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей, перешло в собственность участников организованной группы.

О совершенных в отношении мужчины преступлениях стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в городе Истре. Во время осмотра квартиры подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Потерпевшим оказался в прошлом известный московский адвокат. В настоящее время продолжается розыск соучастника убийства коммерсанта. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком