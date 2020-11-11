Китайская еда напугала персонал в поликлинике

Персонал оперативно вызвал на место происшествия ГБР и полицию

Из-за чемоданчика с китайским фаст-фудом сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ организовали и провели эвакуацию посетителей поликлиники.

Инцидент произошел 10 ноября в 14:17 в городской поликлинике на ул. Герцена. В коридоре медучреждения под скамейкой был замечен оставленный без присмотра металлический чемоданчик. Персонал оперативно вызвал на место происшествия ГБР и полицию, которые произвели эвакуацию посетителей и осмотр подозрительного предмета. Взрывного устройства в чемоданчике не оказалось. Там находились продукты питания: упаковки китайской еды быстрого приготовления.

В этот же день, около 9:00 утра, уже отечественные продукты питания в виде колбасы и сыра привлекли внимание молодого человека в магазине на ул. Кропоткина. Он попытался их похитить, но был задержан бойцами ГБР. Сумма похищенного составила 500 рублей. Задержанный передан полицейским.

В 14:27 в магазине, находящемся на ул. Кошурникова, другой молодой человек тоже пытался украсть продукты: он спрятал под одежду и хотел вынести без оплаты 8 пачек сливочного масла и 2 бутылки йогурта. Похищенное в магазине оценили в 1 300 рублей. Прибывшими по тревоге гвардейцами молодой человек был задержан и также передан полицейским.

Источник: АБ Гвардия