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Китайская еда напугала персонал в поликлинике

17:00 11.11.2020 Фото: АБ Гвардия
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Из-за чемоданчика с китайским фастфудом сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ организовали и провели эвакуацию посетителей поликлиники.

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Персонал оперативно вызвал на место происшествия ГБР и полицию

Из-за чемоданчика с китайским фаст-фудом сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ организовали и провели эвакуацию посетителей  поликлиники.

Инцидент произошел 10 ноября в 14:17 в городской поликлинике на ул. Герцена. В коридоре медучреждения под скамейкой был замечен оставленный без присмотра металлический чемоданчик. Персонал оперативно вызвал на место происшествия ГБР и полицию, которые произвели эвакуацию посетителей и осмотр подозрительного предмета. Взрывного устройства в чемоданчике не оказалось. Там находились продукты питания: упаковки китайской еды быстрого приготовления.

В этот же день,  около 9:00 утра, уже отечественные продукты питания в виде колбасы и сыра привлекли внимание молодого человека в магазине на ул. Кропоткина. Он попытался их похитить, но был задержан бойцами ГБР. Сумма похищенного составила 500 рублей. Задержанный передан полицейским.

В 14:27 в магазине, находящемся на ул. Кошурникова, другой молодой человек тоже пытался украсть продукты: он спрятал под одежду и хотел вынести без оплаты 8 пачек сливочного  масла и 2 бутылки йогурта. Похищенное в магазине оценили в 1 300 рублей. Прибывшими по тревоге гвардейцами молодой человек был задержан и также передан полицейским.

Источник: АБ Гвардия

вор задержали кража АБ ГВАРДИЯ
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