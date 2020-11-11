За сутки на 11 ноября: Число заболевших COVID-19 выросло на 19 851 человека в России

За последние сутки в России выявлено 19 851 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 932 (24,9%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский АО 0,4%
3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%Нарастающим итогом выявлено 1 836 960 случаев (+1,1) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 616 человека:
Москва – 3857
Санкт – Петербург – 780
Нижегородская область – 643
Московская область – 497
Волгоградская область – 379
Челябинская область – 369
Забайкальский край – 362
Воронежская область – 361
Республика Крым – 357
Вологодская область – 317
Мурманская область – 313
Свердловская область – 312
Республика Калмыкия – 280
Саратовская область – 275
Калужская область – 266
Ульяновская область – 266
Республика Коми – 248
Хабаровский край – 232
Архангельская область – 229
Ярославская область – 214
Курская область – 210
Ставропольский край – 210
Омская область – 207
Ростовская область – 205
Ханты – Мансийский автономный округ – 200
Республика Бурятия – 197
Оренбургская область – 194
Самарская область – 193
Республика Тыва – 184
Республика Алтай – 180
Пензенская область – 176
Новосибирская область – 176
Пермский край – 171
Кемеровская область – 164
Сахалинская область – 156
Амурская область – 151
Алтайский край – 147
Кировская область – 145
Республика Ингушетия – 144
Республика Марий Эл – 138
Республика Хакасия – 134
Костромская область – 132
Тамбовская область – 130
Ямало – Ненецкий автономный округ – 128
Удмуртская Республика – 123
Ленинградская область – 121
Тюменская область – 120
Ивановская область – 117
Томская область – 114
Приморский край – 113
Тверская область – 112
Рязанская область – 107
Республика Чувашия – 95
Тульская область – 94
Липецкая область – 91
Республика Саха (Якутия) – 91
Новгородская область – 84
Севастополь – 78
Республика Дагестан – 77
Астраханская область – 76
Брянская область – 73
Калининградская область – 63
Республика Северная Осетия – Алания – 63
Республика Татарстан – 63
Краснодарский край – 60
Псковская область – 59
Республика Мордовия – 58
Магаданская область – 53
Камчатский край – 45
Кабардино – Балкарская Республика – 42
Республика Карелия – 35
Ненецкий автономный округ – 8
Чеченская Республика – 7
Еврейская автономная область – 7
Чукотский автономный округ – 3
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 369 357 человек.
За сутки подтверждено 432 летальных случая с коронавирусом:
Санкт – Петербург – 74
Москва – 73
Ростовская область – 18
Московская область – 15
Красноярский край – 15
Удмуртская Республика – 11
Республика Дагестан – 10
Свердловская область – 9
Иркутская область – 9
Республика Бурятия – 9
Воронежская область – 8
Ханты – Мансийский автономный округ – 8
Кемеровская область – 8
Ямало – Ненецкий автономный округ – 7
Мурманская область – 6
Тюменская область – 6
Алтайский край – 6
Забайкальский край – 6
Брянская область – 5
Ивановская область – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Курская область – 4
Архангельская область – 4
Севастополь – 4
Ставропольский край – 4
Пермский край – 4
Самарская область – 4
Смоленская область – 3
Тверская область – 3
Тульская область – 3
Республика Коми – 3
Астраханская область – 3
Кабардино – Балкарская Республика – 3
Республика Башкортостан – 3
Пензенская область – 3
Курганская область – 3
Челябинская область – 3
Новосибирская область – 3
Томская область – 3
Костромская область – 2
Рязанская область – 2
Республика Калмыкия – 2
Краснодарский край – 2
Волгоградская область – 2
Республика Татарстан – 2
Республика Чувашия – 2
Магаданская область – 2
Белгородская область – 1
Орловская область – 1
Калининградская область – 1
Республика Крым – 1
Республика Ингушетия – 1
Кировская область – 1
Оренбургская область – 1
Саратовская область – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 31 593 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 66,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 430 тыс. 482 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф