За сутки на 11 ноября: Число заболевших COVID-19 выросло на 19 851 человека в России

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 616 человека.

Коронавирус бушует в России

За последние сутки в России выявлено 19 851 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 932 (24,9%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский АО 0,4%



2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%Нарастающим итогом выявлено 1 836 960 случаев (+1,1) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 616 человека:

Москва – 3857

Санкт – Петербург – 780

Нижегородская область – 643

Московская область – 497

Волгоградская область – 379



Курганская область – 375Челябинская область – 369Забайкальский край – 362Воронежская область – 361Республика Крым – 357Вологодская область – 317Мурманская область – 313Свердловская область – 312Красноярский край – 311Республика Калмыкия – 280Саратовская область – 275Калужская область – 266Ульяновская область – 266Республика Коми – 248Хабаровский край – 232Архангельская область – 229Иркутская область – 224Ярославская область – 214Курская область – 210Ставропольский край – 210Омская область – 207Ростовская область – 205Ханты – Мансийский автономный округ – 200Республика Бурятия – 197Белгородская область – 196Оренбургская область – 194Самарская область – 193Республика Тыва – 184Республика Алтай – 180Пензенская область – 176Новосибирская область – 176Пермский край – 171Орловская область – 165Кемеровская область – 164Сахалинская область – 156Амурская область – 151Алтайский край – 147Кировская область – 145Республика Ингушетия – 144Республика Марий Эл – 138Смоленская область – 136Республика Хакасия – 134Костромская область – 132Тамбовская область – 130Ямало – Ненецкий автономный округ – 128Удмуртская Республика – 123Ленинградская область – 121Тюменская область – 120Владимирская область – 118Ивановская область – 117Томская область – 114Приморский край – 113Тверская область – 112Рязанская область – 107Республика Чувашия – 95Тульская область – 94Карачаево – Черкесская Республика – 92Липецкая область – 91Республика Саха (Якутия) – 91Новгородская область – 84Севастополь – 78Республика Дагестан – 77Астраханская область – 76Брянская область – 73Республика Адыгея – 66Калининградская область – 63Республика Северная Осетия – Алания – 63Республика Татарстан – 63Краснодарский край – 60Псковская область – 59Республика Мордовия – 58Магаданская область – 53Республика Башкортостан – 52Камчатский край – 45Кабардино – Балкарская Республика – 42Республика Карелия – 35Ненецкий автономный округ – 8Чеченская Республика – 7Еврейская автономная область – 7Чукотский автономный округ – 3

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 369 357 человек.

За сутки подтверждено 432 летальных случая с коронавирусом:

Санкт – Петербург – 74

Москва – 73

Ростовская область – 18

Московская область – 15

Красноярский край – 15

Удмуртская Республика – 11



Нижегородская область – 11Республика Дагестан – 10Свердловская область – 9Иркутская область – 9Республика Бурятия – 9Воронежская область – 8Ханты – Мансийский автономный округ – 8Кемеровская область – 8Ульяновская область – 7Ямало – Ненецкий автономный округ – 7Мурманская область – 6Тюменская область – 6Алтайский край – 6Забайкальский край – 6Брянская область – 5Ивановская область – 5Тамбовская область – 5Республика Саха (Якутия) – 5Курская область – 4Архангельская область – 4Севастополь – 4Ставропольский край – 4Пермский край – 4Самарская область – 4Приморский край – 4Смоленская область – 3Тверская область – 3Тульская область – 3Республика Коми – 3Астраханская область – 3Кабардино – Балкарская Республика – 3Республика Башкортостан – 3Республика Марий Эл – 3Пензенская область – 3Курганская область – 3Челябинская область – 3Новосибирская область – 3Томская область – 3Костромская область – 2Рязанская область – 2Республика Адыгея – 2Республика Калмыкия – 2Краснодарский край – 2Волгоградская область – 2Республика Татарстан – 2Республика Чувашия – 2Магаданская область – 2Белгородская область – 1Липецкая область – 1Орловская область – 1Калининградская область – 1Республика Крым – 1Республика Ингушетия – 1Кировская область – 1Оренбургская область – 1Саратовская область – 1Республика Тыва – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 31 593 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 66,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 430 тыс. 482 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф