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Новогодние каникулы предложили растянуть почти на весь январь

16:45 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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По инициативе коммунистов, нужно продлить новогодние каникулы (с сохранением зарплат) чтобы сдержать распространение коронавируса.

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В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"От имени Центрального Комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", - написал в своем обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.

По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.

Источник: РИА Новости

каникулы новый год
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