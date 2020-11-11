Зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед в Бердске. Какое наказание его ждет?

На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции.

В Новосибирской области местный житель предстанет перед судом за покушение на убийство малолетней девочки

Следственными органами СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Бердска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, 11 июля 2020 года в вечернее время злоумышленник, находясь возле подъезда одного из домов по улице М. Горького в городе Бердске, встретил ранее ему незнакомую 4-летнюю девочку, гуляющую с мамой. В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

В связи с тем, что данный факт имел широкий общественный резонанс, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Полученные в ходе следствия доказательства позволили следователям СО по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области переквалифицировать действия подозреваемого и предъявить ему обвинение по более тяжкому составу преступления, предусмотренному ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru