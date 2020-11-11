Поможет получить выплату 10 000 рублей на детей до 16 лет в ноябре 2020 депутат Заксобрания Новосибирской области Наталья Пинус. Как выживают россияне, истории из первых уст

Депутат новосибирской области Наталья Пинус

Россияне, имеющие детей в возрасте до 16 лет, еще надеются получить единоразовое «коронавирусное» пособие в размере 10 тысяч рублей. Предположение об ещё одной выплате возникли из-за введения новых карантинных мер. Напомним, впервые родители получили деньги в июне на детей от 3 до 16 лет, а в июле 2020 года деньги начислили всем семьям России с детьми от рождения до 16 лет. Семьи ждали помощи к первому сентября и даже организовали сбор подписей с просьбой выплатить по 10 тысяч рублей на сборы детей в школу, но пока к голосам присоединились 273 816 россиян на 11 ноября 2020 года. «Курьер. Среда. Бердск» обратился к депутату Новосибирской области Наталье Пинус с просьбой прокомментировать: нужна ли такая помощь россиянам, сможет ли она помочь семьям подлучить заветные 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Мнение депутата

- Если люди говорят о том, что нужна еще одна единоразовая помощь, значит она нужна. Сейчас у нас есть отдел, который занимается социальной защитой населения, куда люди могу подавать свои обращения по поводу материальной помощи, и многие получают деньги. На депутатскую приёмную поступают обращения от родителей, которые нуждаются в помощи, - прокомментировала депутат.

Наталья Пинус акцентирует внимание на том, что она не видит ничего плохого в том, чтобы выплачивать пособие детям от 3 до 16 лет.

- Есть семьи, которым может показаться эта сумма незначительной, и тогда они не пойдут её получать. Тем, кому деньги действительно нужны, приложат все усилия, чтобы их получить, - считает депутат.

Также Наталья Ивановна отметила, что 18-летним детям иногда нужно гораздо больше денег, чем детям помладше, поэтому есть смысл сделать выплату от 0 до 18 лет включительно.

Народная избранница заверила, что подумает, каким образом через совет депутатов запустить этот процесс на федеральный уровень.

- Максимум, что мы можем сделать от совета депутатов, отправить предложение на федеральный уровень,- отметила Наталья Пинус.

Почему родители нуждаются в этой выплате

А тем временем комментариев от отчаявшихся родителей меньше не становится. Люди делятся историями о непростом материальном положении.

Анонимный пользователь:



-Здравствуйте, конечно, хотелось бы получить помощь от президента, ведь моим четверым сорванцам тоже хочется и вкусно поесть, и красиво одеваться. А мне с моей зарплатой в 15 000 рублей, а сейчас у меня именно такая зарплата, мне не вытянуть. Просто руки опускаются, сил нет, чувствую себя плохой матерью. Хорошо хотя бы своё хозяйство, а иначе уже "ЗУБЫ НА ПОЛКУ СЛОЖИЛИ!!!"

Инкогнито:

-Я тоже мама-одиночка воспитываю двух деток 7 лет и 3 года. Что делать, работы нет, выживать надоело. Как бы хотелось помощи от государства. Коммуналка выходит больше, чем я получаю в месяц пособие. А потом приезжают и газ обрезают за задолженность. Вообще-то зима глядит в глаза. Все-таки надеемся, что будет хорошо.

Жительница Искитима:

-Здравствуйте! Конечно, жду! Я мать- одиночка с двумя детьми, работаю поваром в школе. Естественно, школы сейчас закрыты, и я сижу без работы и без денег! Помогите, пожалуйста нам, уважаемое Государство!!!

Анонимный пользователь:

-Да, нужно. С этим вирусом цены поднялись на всё. И на второго ребенка кроме 7700 не платят. Как воспитывать детей на 7700 рублей, если дом куплен на маткапитал. На первого ребенка сейчас платят путинские до 3 лет плюс до полутора 7700 рублей. Ещё и капитал. А второй что, не ребенок? Выйти на работу возможности нет. Ещё и в деревне работы тоже нет особо.

Елена:



-Мы вообще не получаем квартальные сейчас, даже не на что купить гаджеты, чтоб дети занимались на дистанционке. Выживаем как можем. И ничего не просим у государства, само должно знать, каково это учить детей в домашних условиях.

Александра:

-Я мама двоих детей. Одной 6 лет, другому 4. Живу сама на алименты в 5 000 рублей и детские в 9 000 рублей. На садик у меня ежемесячно уходит 3 700 + комуслуги 3 500-4 000 тыс. А еще надо их кормить и одевать. А на работу не берут, так как маленькие дети.

Анна:

-Было бы справедливо восстановить выплаты на детей с 3 до 16 лет, так же и по безработице. Цены везде выросли, а денег катастрофически не хватает, а работы нет даже по вакансиям.

Александра:

-З У нас 5 детей, ждём 6. Очень трудно сейчас, очень тяжело жить, цены растут, на работу не берут. Я думаю, что помощь нужна и всем детям до 18 лет. Лекарства, продукты питания, коммунальные услуги, школа, одежда обувь, цены просто космические. Надеемся на поддержку президента.

Агата:



- Семьи с детьми уже устали от нищеты, и уже жить не хочется. Хоть бы тоже немного порадоваться с детьми, ведь сколько можно за рубеж гумпомощи посылать. Пора уже россиянам помочь, чтобы нашим детям не было стыдно за нашу страну и жилось здесь комфортно, а не перебиваясь с копейки на копейку.

Марина:

- Я мама с единственным официальным доходом в семье, у мужа все вахты. Ну, так у многих. Я плачу кредит, коммуналку, за детский сад. Доход где-то 10 000 тысяч, кручусь как могу. А меня ещё на работе хотят сократить, а работаю я в культуре, и так на 0,5 работаю, хотят на 0,25 перевести и зарплату отжать. Вообще не знаю, что у нас за район. Вор на воре, не стесняются ничего. Это Оренбургская область Александровский район посёлок Александровка. Я точно за помощь от государства!!! У меня 2 дочери, их подымать надо, 5 лет и 10 лет, по миру, что ли хотят пустить.

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