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Умерших от Covid-19 начнут хоронить в гробах-аквариумах

17:30 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны.

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В Москве будут хоронить умерших из-за COVID-19 в закрытых гробах со стеклянными крышками
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Умерших от Covid-19 начнут хоронить в гробах-аквариумахНовогодние каникулы предложили растянуть почти на весь январьЕщё 454 новостей

По словам директора ГБУ "Ритуал" Артема Екимова, благодаря новой услуге в условиях пандемии станет возможно традиционное прощание с умершими.
Закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь, сообщил  в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", - сказал Екимов.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны.

"Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию", - добавили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Там добавили, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему надо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и др.

COVID-19 коронавирус пандемия похороны.
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