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Взятка полковнику МВД на $1,5 млн «растворилась» в суде

17:45 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Бывшего замначальника транспортной полиции в Южном федеральном округе Адама Яхутля оправдали.

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Суд оправдал полковника МВД по делу о получении $1,5 млн

В Москве вынесли оправдательный приговор фигуранту дела о взятке на $1,5 млн. По словам его адвоката, на слушаниях часть свидетелей обвинения не подтвердили его вину и суд не смог установить факт преступления.
Пресненский суд Москвы оправдал краснодарского полковника МВД, экс-замначальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в получении взятки в $1,5 млн. Об этом РБК сообщил адвокат Яхутля Руслан Коблев, а затем подтвердили в пресс-службе суда.

«Суд вообще не установил события преступления. Ни одно из доказательств обвинения не подтвердилось. У суда просто не было другого выхода», — заявил РБК Коблев, назвав оправдательный приговор «уникальным событием».

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СК России по Москве. По версии следствия, Яхутль за вознаграждение в $1,5 млн. обещал, что отдельные фигуранты будут выведены из уголовного дела о хищении 70 млрд руб. из Мособлбанка благодаря его обширным связям в правоохранительных органах, в том числе в федеральных ведомствах.

В основе обвинений, выдвинутых против Яхутля, были показания бизнесмена Дмитрия Ганелина. Ганелин утверждал, что Яхутль требовал у него $1,5 млн за прекращение преследования знакомого Ганелина — бывшего зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которому вменяли хищение 70 млрд руб. Ганелин, с его слов, успел передать Яхутлю чуть более $1 млн. Позже Ганелин посчитал, что обещанного полицейский не выполнил, и подал на него заявление в правоохранительные органы. Ганелина признали потерпевшим вопреки позиции Верховного суда, отметил адвокат: согласно ей человек, заплативший взятку, не может иметь такой процессуальный статус, даже если эту взятку у него вымогали.

В суде Ганелин настаивал на своих показаниях, однако прочие свидетели, в том числе двое его подчиненных из ООО «Профессионал», гендиректором которого он был, не подтвердили его версию событий, сказал РБК адвокат Олег Клименко, защищавший Яхутля в суде.

«Заместитель Ганелина по коммерческой деятельности, который якобы передавал Яхутлю часть суммы, не подтвердил это в суде и сказал, что передавал только документы. Еще один сотрудник ООО «Профессионал», который присутствовал на встрече, где якобы Яхутль получил деньги, опроверг их передачу», — рассказал Клименко.

Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники управления «М» ФСБ России, уточнил Клименко.

Источник: РБК

взятка коррупция оправдали Адам Яхутль
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