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ТОП-5 советов, как улучшить вашу сексуальную жизнь всего за 1 день

17:14 11.11.2020
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Ваша сексуальная жизнь задремала и спит? Попробуйте следовать этим советам, которые обязательно улучшат вашу сексуальную жизнь.

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Включите фазы поцелуя в свою повседневную жизнь

Поцелуи 10 минут в день (одетыми)

В начале отношений все волнует, а поцелуй вызывает мгновенную дрожь. К сожалению, эти ощущения все больше и больше теряются в ходе семейной жизни и часто происходят только в спальне во время секса. Чтобы разжечь огонь, специалисты советуют целоваться хотя бы десять минут в день. С одеждой и без сексуальных побуждений. Конечно, это не обязательно должно быть десять минут за раз. Просто включите фазы поцелуя в свою повседневную жизнь. Вместо короткого прощального поцелуя утром, целуйте неистово в течение 30 секунд.

Не сравнивайте свою половую жизнь с другими

Ваши знакомые прожили вместе столько же времени, сколько и вы, а их сексуальная жизнь намного лучше вашей? Даже не думайте об этом! Нет смысла сравнивать себя с другими. Потому что у всех разные потребности и предпочтения. Только вы и ваш партнер сами знаете, чего вы хотите и что вам нравится.

Расскажите о своих лучших и худших впечатлениях за день

Если вы расскажете друг другу, какой опыт сделал ваш день особенно хорошим, а какой - особенно плохим, это будет очень полезно для вас обоих. Потому что вы объясните «почему». Потому что если вы знаете причину радости или раздражения партнера, то это дает возможность лучше понять его мысли и чувства.

Исключите сотовые телефоны и компанию за обедом

Если вы посмотрите на обеденный стол многих пар, вы увидите мобильный телефон. Старайтесь каждый ужин проводить без телефона, телевизора или планшета. Такой отвлекающий фактор плохо влияет на отношения и мешает вам нормально поговорить. Установите четкие правила, когда вы снова сможете взять свой мобильный телефон. Желательно через полчаса после еды.

Составьте «список похоти»

Можете ли вы сразу сказать, что заставляет вас чувствовать страсть? Не все так просто, правда? Выделите минутку и составьте список. Внесите в список, например, длинную прелюдию, просмотр порно, массаж и т.д.). Дайте партнеру такое же домашнее задание. После того, как вы составили свои списки, отметьте, что у вас общего в ожиданиях. Так вы оба узнаете, что движет другим.

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Источник: freundin

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