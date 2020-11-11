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Курсы программирования с нуля: уникальное предложение от Академии ITEA

17:22 11.11.2020
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Специализированные журналы и сайты, посвященные теме трудоустройства, периодически публикуют рейтинг востребованных высокооплачиваемых профессий.

Специализированные журналы и сайты, посвященные теме трудоустройства, периодически публикуют рейтинг востребованных высокооплачиваемых профессий. В ТОП-10 неизменно присутствуют программисты, надежно прописавшиеся на вершине списка благодаря многочисленным вакансиям и реальной возможности получать хороший доход тем, кто является специалистом высшего класса. Сегодня к ним могут присоединиться все желающие. Сделать это удастся, успешно окончив курсы https://itea.ua/courses-itea/python/ в Киеве, где обучение ведется с нуля и гарантированно удается сделать каждого слушателя грамотным и многогранным специалистом. Минимум требований и максимум перспектив — все это привлекает внимание потенциальных слушателей, желающих сменить профессию и быстро вывести собственное благосостояние на новый уровень.

Обучение в ITEA: предложение, которое невозможно пропустить

Многочисленные курсы программирования, предлагающие за несколько недель вылепить из сырого новичка матерого спеца, откровенно преувеличивают свои возможности. Ограничивая обучение лишь теорией, они не объясняют, как можно использовать знания на практике. Результат — начинающий программист, теряющийся в элементарных кодах и не знающий, с чего начать выполнение простой задачи.

В IT Education Academy действует иной подход. Здесь все нацелено на подготовку специалистов, получивших теоретические знания и практические навыки по всем изучаемым аспектам:

курс будет интенсивным, требуя от студентов полной отдачи в обмен на блестящие знания;

сегодня в Академии открыто несколько различных направлений современного программирования — языки, игровое, мобильное, бизнес-приложение, уникальные авторские курсы, предлагающие узкоспециализированное обучение;

каждый слушатель осваивает информацию на месте, обустроенном персональным компьютером;

к работе со студентами привлекаются ведущие преподаватели и лучшие программисты столицы, имена которых известны за пределами Украины;

предусмотрено большое количество практических занятий на ведущих предприятиях Киева.

Тем, кто покажет блестящие результаты обучения, гарантирована помощь в трудоустройстве. Не упустите шанс сменить надоевшую профессию на престижную специальность и стать одним из востребованных специалистов, спрос на которых не меняется в зависимости от мировой экономической ситуации.

Академия ITEA Курсы программирования с нуля
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