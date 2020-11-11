Богатые тоже платят: Госдума увеличила НДФЛ до 15%. Средства направят на лечение детей

Вячеслав Володин: НДФЛ 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей даст возможность оказать адресную помощь тяжелобольным детям

Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон - поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие повышенную ставку НДФЛ – 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. Законопроект подготовлен Правительством по поручению Президента.

Закон направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Реализация данного закона по расчетам Правительства позволит привлечь в федеральный бюджет в 2021 года 60 млрд рублей, в 2021 году - 64 млрд рублей, в 2023 - 68,5 млрд рублей.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. –Причем это именно дополнительное финансирование – все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены».

Вячеслав Володин также добавил, что поправками ко второму чтению в законопроект была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. По мнению Председателя Государственной Думы, «это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%».

Источник: Пресс-служба ГД