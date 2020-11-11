"Вот это выдержка!": выразил восхищение аферистам звезда сериала "Казанова" Антон Хабаров

В гостях у Урганта Хабаров рассказал, как еще в детстве сам столкнулся с настоящим аферистом

"Вот это выдержка!": звезда сериала "Казанова" Антон Хабаров выразил свое восхищение настоящими аферистами.

Несколько дней назад на «Первом канале» вышел в прокат новый сериал «Казанова» в стиле авантюрного ретро-детектива. В связи с этим Иван Ургант пригласил на свое шоу исполнителя главной роли в сериале Антона Хабарова.

Интеллигентный аферист



Сюжет сериала повествует об интеллигентном аферисте, который пользовался большим спросом у состоятельных женщин. Пользуясь своей привлекательностью и обаянием, аферист втирался в доверие к богатым женщинам, а затем обворовывал их.И все было у него хорошо, пока одна из обманутых им женщин не решила предпринять попытку суицида, после чего старший лейтенант милиции, роль которой сыграла Светлана Ходченкова, не взялась за распутывание этого непростого дела. События сериала происходят в эпоху Советского Союза.

Муза Хабарова

В гостях у Урганта Хабаров рассказал, как еще в детстве сам столкнулся с настоящим аферистом, который, прикинувшись телевизионным мастером, обчистил дом дедушки и бабушки Антона.

Но что больше всего восхитило Антона, так это выдержка вора, когда в этот же день аферист повстречался с Антоном и его бабушкой в общественном транспорте, и ни единая бровь не дернулась у преступника. Как рассказывает сам Антон, вор даже виду не подал, а доехал до нужной ему остановки и вышел из автобуса. Его выдержка поразила будущего актера на всю жизнь. Сам же Антон, как и его бабушка, побоялись к нему подходить.

Хабаров также выразил свое восхищение известным аферистом Виктором Люстигом, который умудрился дважды продать Эйфелеву башню. В целом, для своей роли Хабаров черпал вдохновение именно у реальных аферистов, восхищаясь их смекалкой и выдержкой.

Источник: news.noteru.com