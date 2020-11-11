Кто будет платить повышенный НДФЛ: Госдума приняла закон

Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на высокие доходы

Ставка НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет повышена с 13 до 15 процентов. Предполагающий это закон единогласно приняла Госдума 11 ноября.

Документ был подготовлен правительством по поручению президента Владимира Путина.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, — ранее сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Причём это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены».

Спикер отметил, что поправками ко второму чтению в законопроект была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. По мнению председателя Госдумы, это справедливо.

«Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13 процентов», — пояснил Вячеслав Володин.

В кабмине рассчитывают, что в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.