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Названы регионы с критическим дефицитом коек для ковидных пациентов

18:13 11.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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В 17 регионах занятость коек составляла более 90%, а в 4-х более 95% коечного фонда, заявила вице-премьер Голикова.

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Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах РФ, более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области, Еврейской автономной области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме с депутатами Госдумы.

"Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырёх регионах более 95% коечного фонда, это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.

дефицит койки регионы ситуация Татьяна Голикова
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