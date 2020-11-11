Названы регионы с критическим дефицитом коек для ковидных пациентов

В 17 регионах занятость коек составляла более 90%, а в 4-х более 95% коечного фонда, заявила вице-премьер Голикова.

Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом

Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах РФ, более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области, Еврейской автономной области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме с депутатами Госдумы.

"Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырёх регионах более 95% коечного фонда, это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.