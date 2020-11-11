Какие меры поддержки есть у семей с детьми и у всех россиян? Полный перечень

Иногда граждане не знают о том, что они могут получить ту или иную льготу или выплату от государства. На что вы имеете право?

Государство поддерживает семьи с детьми

Иногда граждане не знают о том, что они могут получить ту или иную льготу или выплату от государства. О наиболее важных из них рассказали в Госдуме.

Поддержка семей с детьми

7 ноября вступил в силу закон об автоматическом продлении выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Выплату могут получить семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два и у семьи есть право на эти выплаты, заявление о продлении подавать не нужно.

Семьи, оказавшиеся в трудном положении из‑за потери работы, могут получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет.

Доход за прошлый период не будет учитываться, выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Это поддержит людей, пострадавших из‑за ограничений в период пандемии.

Увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Предусматривается единый размер выплаты по уходу за ребенком для безработных. 6 752 рубля будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — ранее говорил председатель ГД Вячеслав Володин.

Материнский капитал

С 2020 года на маткапитал могут претендовать семьи, в которых родился первый ребенок. Использовать средства можно на приобретение жилья, погашение ипотеки, оплату образования и другие предусмотренные законом цели.

Выплата на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей, а на второго — 150 000 рублей дополнительно. У получателя маткапитала и ребенка должно быть гражданство РФ.

Налоговые вычеты для предпенсионеров

С 2020 года лица предпенсионного возраста могут получать те же налоговые льготы, что и пенсионеры.

Чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос в отделении ПФР, МФЦ или на сайте pfrf.ru. Сведения о наличии этого статуса будут передаваться ПФР в Федеральную налоговую службу автоматически.

Налоговые льготы для многодетных семей

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на:

дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 кв. м на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 кв. м — за дом или часть дома;

вычет в размере 6 соток по земельному налогу.

Каждую льготу можно использовать только по одному объекту. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика.

Погашение ипотеки многодетным семьям

Продолжается программа по погашению ипотеки многодетным семьям. Она действует в дополнение к маткапиталу и не заменяет его.

Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «ДОМ.РФ».

Если данные верны, то «ДОМ.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

До 1 января 2021 года не будет взиматься неустойка (штраф, пени), если гражданин несвоевременно или не в полном размере оплатит коммунальные услуги.

Отключать коммунальные услуги за долги также не будут.

Увеличенные выплаты по больничным

Мера направлена прежде всего на граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы. Она затронет около 2,3 млн россиян и будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

Если больничный в расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), то пособие по временной нетрудоспособности выплатят исходя из МРОТ.