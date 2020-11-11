Почему погиб ведущий шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой: Названа приоритетная версия крушения

В момент падения масляной бак был пуст. Следователи также сообщили, что Колтовой сам заправил самолет перед вылетом, причем мотор завелся не с первого раза.

Названа приоритетная версия крушения самолета Колтового

СК назвал поломку самолета одной из приоритетных версий катастрофы, в которой погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой.

В момент падения масляной бак был пуст. Следователи также сообщили, что Колтовой сам заправил самолет перед вылетом, причем мотор завелся не с первого раза.

«Согласно показаниям очевидцев и изученным видеозаписям, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст. В этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетная — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в Следственном управлении на транспорте.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» погиб 7 ноября. Легкомоторный самолет с Александром упал в поле в Московской области. На борту Колтовой находился не один, с ним была девушка, она тоже погибла.

Колтовой уводил машину подальше от жилых домов и дороги. По словам инструктора Тимура Саттарова, с которым Александр был знаком много лет, Колтовой для любителя был очень опытным пилотом.