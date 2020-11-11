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Кем работать сможет осужденный за смертельное ДТП Ефремов в белгородской колонии

19:58 11.11.2020 Фото: Википедии
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Ради УДО актеру нужно будет освоить новую профессию. Но выбор небольшой. А вот воплотить идею тюремного театра ему будет сложно.

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Стало известно, кем Ефремов сможет работать в колонии

Актеру Михаилу Ефремову в колонии предстоит освоить профессию ради возможности выйти по УДО. В числе возможных вариантов его трудоустройства за решеткой - пекарь и швея.

Как рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией, Ефремов «заинтересован в условно-досрочном освобождении», но для этого ему нужно освоить какую-либо специальность. Он может, например, обучиться работе на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарному делу.

Также не исключено, что актер сможет найти работу в клубе, что больше соответствует его изначальной специальности. А вот воплотить идею тюремного театра ему будет сложно, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Будучи заключенным, такой проект реализовать трудно, но можно попробовать сделать это после освобождения», - сказал он агентству.

Он добавил, что Ефремов хотел отбывать наказание в хозототряде московского изолятора, однако его решили этапировать в колонию якобы из-за того, что на руководство учреждения давили СМИ из-за слишком хороших условий содержания артиста.

Ранее Михаил Ефремова отправили из московского СИЗО «Водник» в Белгородскую исправительную колонию № 4. Однако до места отбывания наказания актера довезти не смогли - его поместили на карантин в СИЗО № 3 Белгородской области

ДТП за решеткой изолятор колония найти работу осужденный Михаил Ефремов Алексей Мельников
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