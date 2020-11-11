Гроза с громом и молниями разразилась в Бердске при шквалистом ветре в зеркальную дату 11.11.2020

В МЧС еще два дня назад предупреждали о резком ухудшении погоды. Оперативный дежурный по городу сообщил, что звонков о происшествиях, связанных с ветром, пока не поступало. Но горожане рассказали, что качало машину.

Штормовой ветер накрыл Бердск

Ноябрь 2020 года продолжает преподносить сюрпризы. То почки набухли на сирени, готовясь распустить листья, то гроза громыхает, как весной.

Вечером 11 ноября над Бердском разразилась настоящая гроза - прогремел гром и сверкали молнии. Бердчане заметили сие необычное для нашего климата и этого времени года явление примерно в 20.30.

Погода резко испортилась в среду вечером. Поднялся шквалистый ветер, пошел дождь. Впрочем, как напомнили "Курьер. Среда. Бердск" в Единой дежурно-диспетчерской службе, об усилении ветра в МЧС предупреждали еще в понедельник.

Тем не менее, как сообщил оперативный дежурный по городу, звонков о происшествиях, связанных с ухудшением погоды и штормом, об бердчан пока не поступало.

- Мы сидели в машине возле Торгового центра в Микрорайоне, так автомобиль раскачивало, как пустую коробку. Выходить было страшно, думали - снесет, - поделились с "Курьер. Среда. Бердск" наблюдениями бердчане.

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