Гроза с громом и молниями разразилась в Бердске при шквалистом ветре в зеркальную дату 11.11.2020

Ноябрь 2020 года продолжает преподносить сюрпризы. То почки набухли на сирени, готовясь распустить листья, то гроза громыхает, как весной.
Вечером 11 ноября над Бердском разразилась настоящая гроза - прогремел гром и сверкали молнии. Бердчане заметили сие необычное для нашего климата и этого времени года явление примерно в 20.30.
Погода резко испортилась в среду вечером. Поднялся шквалистый ветер, пошел дождь. Впрочем, как напомнили "Курьер. Среда. Бердск" в Единой дежурно-диспетчерской службе, об усилении ветра в МЧС предупреждали еще в понедельник.
Тем не менее, как сообщил оперативный дежурный по городу, звонков о происшествиях, связанных с ухудшением погоды и штормом, об бердчан пока не поступало.
- Мы сидели в машине возле Торгового центра в Микрорайоне, так автомобиль раскачивало, как пустую коробку. Выходить было страшно, думали - снесет, - поделились с "Курьер. Среда. Бердск" наблюдениями бердчане.
______________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.