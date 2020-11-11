Выплаты, пособия и материальная помощь для многодетных семей в 2021 году

Отдельно учитываются ситуации малоимущих семей, которые часто включают от 3 и более детей. Россиянам пообещали, что пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет значительно увеличат.

Деньги на удовлетворение нужд многодетных российских семейств забрали из правительственного резервного фонда

В 2021 году для многодетных семей многое изменится. Правительство постаралось уделить особое внимание ситуациям, когда семейства с большим составом столкнулись с материальными сложностями. На фоне пандемии коронавируса и экономических последствий карантина, которые еще долго будут о себе давать знать, господдержка кажется уместной как никогда.

Что изменится для российских семей с 3 и более детьми

В Министерстве финансов заблаговременно позаботились о том, чтобы все многодетные семьи, которые имеют право получить жилье в рамках специальной ипотечной программы, смогли реализовать задумку. Для этих целей из бюджета было дополнительно выделено 5,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было официально одобрено, а потом и подписано Михаилом Мишустиным.

Деньги на удовлетворение нужд многодетных российских семейств забрали из правительственного резервного фонда.

Средств, по предварительным подсчетам команды Минфина, должно хватить на гашение жилищных потребностей хотя бы 12 тыс. семейств с большим количеством детей на территории всей Российской Федерации. Ведомству предстоит успеть переработать всю информацию о предоставлении выделенных средств до апреля 2021 года, чтобы потом передать соответствующий отчет на проверку.

Претендовать на получение ипотеки по выгодным условиям могут только многодетные семьи, которые вписываются в стандарты возрастных рамок. Компенсация составляет 450 тыс. рублей. Таких денег может хватить для частичного гашения жилищного кредита либо для первого взноса. Тут все предоставлено на усмотрение супругов.

Материальная помощь для многодетных семейств

Продолжает действовать программа компенсации за траты на приобретение школьной формы. Деньги выдаются только многодетным семьям, причем в каждом российском регионе пакет документов, как и алгоритм подачи, и сумма пособия могут несколько отличаться. Чтобы не попасть впросак, консультанты советуют сначала уточнять нюансы по месту жительства, а уже потом следовать бюрократической процедуре.

В Московской области для реализации права на получение денег за покупку школьной формы руководствуются постановлением №529/22.

На выплату может претендовать либо один из родителей, либо законный представитель школьника. Сумма компенсации составляет 3 тыс. рублей и является фиксированной.

Получать полагающиеся от региональной администрации средства можно только раз в год, причем подавать заявку можно в гораздо более широкий временной коридор, нежели полагают некоторые родители. Те, кто не успел передать заявление до начала учебного года, могут это сделать до 5 декабря. Сведения можно передать через личный кабинет на «Госуслугах».

Забота о малоимущих семьях в 2021 году

Отдельно учитываются ситуации малоимущих семей, которые часто включают от 3 и более детей. Россиянам пообещали, что пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет значительно увеличат. Новшество распространится даже на те семьи, где воспитывается всего один наследник, попадающий под возрастные стандарты. Правительство выделило 170 млрд рублей на удовлетворение потребностей по этой части.

В общей сложности пособия регулярного типа по такой программе получают семьи, где воспитываются свыше 3,8 млн детей.

Увеличение будет привязано к региональной детской прожиточной минималке. Рассчитывать на увеличенное пособие смогут те семьи, где среднедушевой доход, с учетом уже получаемых на ребенка денег, все равно не может дотянуть до прожиточного минимума. По текущим правилам, детское начисление стандартного типа составляют половину региональной минималки.

Источник: 1rre.ru